Başkent'te, 23 Nisan kutlamalarının adresi TBMM oldu

Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı. TBMM'nin de kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü şerefine havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi.

Başkent'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi TBMM oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında saat 21.00'de TBMM tören alanında bir araya gelen milletvekilleri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da havai fişek ve lazer gösterisi düzenlendi.

Ankaralılar, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, 23 Nisan'ı evlerinin cam ve balkonlarından kutladı. Havanın kararmasıyla birlikte ellerindeki bayrak ve fenerlerle balkonlarına çıkan vatandaşlar, marşlar okuyarak 23 Nisan'ı kutladı. Çankaya ilçesindeki bir sitenin yönetimi ses sistemi kurarak, site sakinlerine 23 Nisan konseptli marşlar dinletti.