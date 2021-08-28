  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3650
  • Euro 9,8450
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'de ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, 29 Ağustos pazar günü saat 23.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) Ulus gidiş istikametine göre trafik tek şeritli olarak sağlanmaya başlanacak.

Açıklamada, etkinliklerin yapılacağı 30 Ağustos pazartesi günü saat 06.00 sonrasında trafiğe tamamen kapatılacak cadde ve sokaklara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası), Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası), Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK arası), Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarıına çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası), Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermeleri istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:13
  • Oktay: Türkiye, hiçbir şekilde ayrım yapmadan terörizm ile daima mücadele etmiştir28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:08
  • Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:07
  • Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:07
  • Bakan Akar'dan ABD ile kritik görüşme: Gündem Afganistan28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:06
  • Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:04
  • Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:03
  • Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tahliye işlemi tamamlandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:00
  • Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti