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Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı

Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı
Başkentte, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişinin eşi ve biri bebek olmak üzere iki çocuğuyla motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Başkentte, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişinin eşi ve biri bebek olmak üzere iki çocuğuyla motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan annenin kucağında bir bebek ile atık kağıt ve plastik çuvalları üzerinde taşınan çekyatta bir çocuğun hiçbir önlem almadan seyahat ettiği anlar yer alıyor. 

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