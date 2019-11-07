Başkent'te 5G çalışmaları sürüyor

TBD Başkanı Rahmi Aktepe 5G teknolojisinin Başkent’te ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üçgeninde denendiğini 2 yıla Türkiye’nin bu teknolojiye geçilebileceğini söyledi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından bu yıl 36’ıncısı düzenlenen Bilişim Kurultayı’nda TBD Başkanı Rahmi Aktepe gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilen zirvede güvenli dijital gelecek ve yapay zeka konuşuldu. Yakın gelecekte 5G teknolojisinin hayatımızı değiştireceğini söyleyen TBD Başkanı Aktepe bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile akıllı ulaşım konusunda görüşerek fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Aktepe, Türkiye’de 2 yıl içerisinde 5G’ye geçileceğini tahmin ettiğini belirtti.

5G’nin TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başkent’te 5G teknolojisinin denendiğini belirten Aktepe, “Şu an 5G’nin test çalışmalarına başlandı. Bilkent, Hacettepe ve ODTÜ üçgeninde devam ediyor. Tahminim 2 yıl içerisinde bu Türkiye’de kullanılır hale gelir. Ondan sonra bu projeler değişir, yeni projeler geliştirilir. 5G teknolojisi hayatımızın bütün alanlarını etkileyecek. Belirli bir alanda milyonlarca veri üretilecek. Bu sensörlerden gelen verileri işlemek bir insan için imkânsız. Bunu yapacak olan da yapay zekadır. Bu sensörler evimizdeki buzdolabından, çamaşır makinesine kadar pek çok eşyada olacak” dedi.

AKILLI ULAŞIM İÇİN BÜYÜKŞEHİR İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Teknolojinin toplumsal hayata etkisini artırmak için yerel yönetimlerle iş birliğinin önemini vurgulayan Aktepe, “Bu ayın 20’sinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ise akıllı ulaşım konusunda bir çalıştay yapacağız. Her zaman yerel yönetimlerle iletişimimiz var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bu konu hakkında çalışan arkadaşlar epey ilgililer. Bu akıllı iletişim çok önemli bir konu. Yolun güzergâh durumlarını, yoğunluğunu bir yapay zeka organize edecek. Şoförüyle iletişime geçecek. Yetkililerle bir beyin fırtınası yapacağız. Neler yapılabilir onu konuşacağız ”diye konuştu.

YAZILIMLARLA SİBER GÜVENLİK SAĞLANACAK

Güvenliğin önceki dönemlerde olduğu gibi yine tam anlamıyla sağlanmadığını ama bunun teknolojiyi kullanmada bir engel olmadığını ifade eden Aktepe, “Güvenlik bu teknolojiler gelmeden de nasıl sorunsa ileride de sorun olacak. Hiçbir zaman yüzde 100 güvenlik mümkün değil. Ama bu güvenlik sağlanmıyor diye bu teknoloji kullanılmayacak diye bir şey yok. Mümkün olduğunca yazılımcılar tarafından siber güvenliği sağlanmaya çalışacak” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

