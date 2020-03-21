  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.
Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve devletin tüm kademelerinin evde kalınması ve toplu halde bulunmaması çağrısına rağmen 65 yaş üstü vatandaşların yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 20 Mart'ta 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşın raylı sistemler ve toplu taşıma araçlarını kullandığının tespit edildiği, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı ve bu durumun salgın riskini yükselttiği ifade edildi.

Virüsün en çok etkilediği ve yüksek risk gurubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği"nden geçici bir süre yararlanmayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında, Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 81 ile talimat: Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi21 Mart 2020 Cumartesi 11:16
  • Avustralya yabancılara sınırı kapattı21 Mart 2020 Cumartesi 11:14
  • İngiltere'de corona virüs yüzünden işe gidemeyen çalışanların maaşlarına devlet desteği21 Mart 2020 Cumartesi 11:13
  • Bedava olan koronavirüs testini bin 250 liraya yapıyorlar!21 Mart 2020 Cumartesi 11:11
  • Bakan açıkladı! 1000 lira ödemeleri Mart sonunda başlıyor21 Mart 2020 Cumartesi 11:10
  • Almanya, koronavirüsle nasıl savaştı ve başarılı oldu?21 Mart 2020 Cumartesi 10:45
  • DSÖ'den gençlere korona uyarısı21 Mart 2020 Cumartesi 10:44
  • Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirleri artırdı21 Mart 2020 Cumartesi 10:23
  • Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek21 Mart 2020 Cumartesi 10:07
  • 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi21 Mart 2020 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti