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Başkent'te açık hava sinema günleri

Büyükşehir Belediyesi, “Açık Hava Sineması” hizmetiyle Başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor.
Başkent'te açık hava sinema günleri

Sıcak yaz akşamlarına keyif katan etkinliğin ilk gösterimi Nallıhan ve Beypazarı ilçesinde gerçekleştirildi.

ÖZLENEN HATIRALAR

Her hafta cuma ve cumartesi günleri 16 ilçede Büyükşehir Belediyesi tırı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulan unutulmaz Türk filmleri açık havada Başkentlileri geçmişe götürdü. 7’den 70’e herkesin özlediği etkinliğe ilk gösterimde yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Türk filmlerine birlikte gülüp birlikte ağladı.

PAMUK ŞEKERİ VE PATLAMIŞ MISIRLA SİNEMA KEYFİ

Dönemin ünlü aktrist ve aktörlerinin rol aldığı Türk filmlerini açık havada izlemenin mutluluğunu yaşayan Başkentlilere Büyükşehir Belediyesi pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramında da bulundu. Açık hava sinema gösterilerini izleyen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerini iletti.

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TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Yıllar öncesinin en önemli kültürel değerleri arasında yer alan Açık Hava Sineması’nı ilk kez Nallıhan’da izleyen Ali Ekber Aytaç, “Daha önce ilçemizde böyle bir etkinlik yapılmadı. Yapılan bu çalışmanın bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bunun için Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın organizasyonunda gerçekleştirilen ve yaz boyunca devam edecek olan Açık Hava Sineması’nı ailesiyle birlikte izlemeye gelen Fatma Çakıroğlu ise “Bana ve çocuklarıma eğlence oldu. Düşünenlere çok teşekkür ediyorum” diyerek, mutluluğunu dile getirdi.
 
 

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