Başkent'te afet bilinci aşılanıyor

Afetlerde yaşanan can kaybının önüne geçmek amacıyla farkındalık projelerini sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile birlikte “Afet Bilinci Eğitimi” düzenledi.

Can ve mal kayıplarına sebep olan afetlerle mücadelenin hepimizin ortak görevi olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “AFAD ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında eğitimlerimizi bütün mahallelerimize yayacağız. Bir an önce toplumda afet bilincini yaratmak zorundayız” dedi.

AFAD eğitmenleri eşliğinde düzenlenen eğitimlerin ilki Batıkent Meydan Avm Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarlarının ve çok sayıda ilçe sakininin katıldığı Afet Bilinci Eğitimi’nde, AFADEğitmeni Sibel Kurt, hazırlanan sunum aracılığıyla Tehlike, Risk, Afet kavramlarını detaylandırarak afetlerde altın saatler olarak bilinen ilk 72 saatlik zaman diliminde neler yapılabileceğini etraflıca anlattı.

Afetlere karşı ortak mücadele

Düzenlenen eğitimde deprem başta olmak üzere yangın ve sel/taşkın afetleri için acil durum aile planı hazırlanması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrasında ilk saatlerde yapılması gerekenler gibi hayat kurtaran detaylar katılımcılara anlatıldı.Afet bilincini topluma kazandırmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi ile ortak çalışma yürütüldüğünü belirten eğitmen Sibel Kurt, “Amacımız afet konusunda farkındalık yaratmak ve eğitim almak isteyen tüm vatandaşlarımıza yerel yönetimler vasıtasıyla ulaşmak. Afet bir olayın kendisi değil doğurduğu bir sonuçtur. Ülkemiz, başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, teknolojik kazalar ve kuraklık gibi afetlere dönüşebilecek tehlikelerle de karşı karşıyadır. Meydana gelen afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına, yaralanmalara, ekonomimizin etkilenmesine yol açmaktadır” dedi.

Acil Durum Aile Planı hayat kurtarıyor

Yaşadığımız yerin afet tehlikelerini öğrenmeli ve hazırlıklarımızı ona göre yalpalıyız diyerek sözlerini sürdüren Kurt,“Yaşadığımız coğrafyada afetlere karşı, bilgi edinmeli, yapacaklarımızı planlamalı ve afetlerin olumsuz etkilerine karşı hazırlanmalıyız. Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında da herkes kendi başınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası «altın saatler» olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır. İlk 72 saatte hazırlık,afet yaşandıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde yaşanabilecekler için hazırlık yapılması demektir. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Özetle, en az 3 günlük süreyi kapsayan Afet ve Acil Durum Aile Planı yapmanız gerekir. İçerisinde hijyen malzemeleri, giysi, battaniye, su, yiyecek, fener, ilk yardım çantası gibi gerekli malzemelerden oluşan afet ve acil durum çantasının hazırlanması, tahliye öncesine yönelik daire içi hazırlıkların yapılması büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.