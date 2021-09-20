Başkent'te ahilik paneli ATO'da yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ahilik ruhunun bugünün dünyasında anlaşılması gerektiğini belirterek, "Ticaretin anayasası, ahilik ilkeleriyle yeniden yazılmalı, Ahilik ilkeleriyle mühürlenmelidir dedi.

ATO ve ANKA Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği "Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik Paneli" ATO Congresium Hizmet Binası'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in açılış konuşmalarını yaptığı panelde Ankara Valisi Vasip Şahin de katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Çocukluğunun esnafların arasında geçtiğini ve esnaflığı bir "okul" olarak değerlendirdiğini anlatan Vali Şahin, köklü geleneklere sahip olan müesseselerin güçlü olabildiğini ve geleceğe güvenle yürüyebildiğini kaydetti. Şahin, Türk milletinin büyük müesseseler kurarak geleceğine ışık tutan köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu söyledi. "Esnaf ve sanatkar kesimi mutlaka yaşatmamız lazım" diyen Şahin, esnaf ve zanaatkarları zamanın değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dinamik tutmak gerektiğini ifade etti.

-ANKARA VE AHİLİK-

ATO Başkanı Gürsel Baran da açılışta yaptığı konuşmada, Ahilik Teşkilatı'nın kuruluş ve gelişme sürecini hatırlattı. Ahiliğin, Anadolu halkını hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren, kâmil insanı temel alarak çalışma hayatını düzenleyen bir örgütlenme olduğuna işaret eden Baran, "Bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve ara buluculuk gibi birçok kavram, ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu'da yaklaşık 700 yıl önce hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Ankara'nın tarihinde Ahilik teşkilatının ve kültürünün öneme dikkat çeken Baran, bazı kaynaklarda, Ankara'da bir Ahi Hükümetinin kurulduğunun yer aldığını anlattı. Baran, "Ahiler, bir yandan asayişi sağlarken, diğer yandan mahalli hizmetleri yerine getirmiş ve ticaret yapmışlardır. Bugün Bent Deresi olarak bilinen, o dönemde "Debbağlar" denen bölgede derici esnafı bulunuyordu. Ahilerin öncelikle teşkilatlandığı dericilik, tiftik keçisinden elde edilen sofla birlikte ticarette önemli bir yer tutuyordu" dedi. Baran, Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'nin de bir Ahi Sultan olduğunu söyledi.

Ahilik Teşkilatı'nın akıl, bilim, ahlak prensipleriyle çalışan, dayanışma, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet bilinci taşıyan esnaf ve sanatkârlar yetiştirdiğini söyleyen Baran, Ahiliğin, Anadolu halkını hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren, kâmil insanı temel alarak çalışma hayatını düzenleyen bir örgütlenme olduğunu dile getirdi. Baran, "Bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram, Ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu'da yaklaşık 700 yıl önce hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

Ticari hayatta insan olmanın erdemlerinin yeniden hatırlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baran, "Ticaretin anayasası ahilik ilkeleriyle yeniden yazılmalı, Ahilik ilkeleriyle mühürlenmelidir. Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak" dedi.

"AHİLİK ANLAYIŞININ YOK OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de toplantıda yaptığı konuşmada ahiliğin çıraklık, kalfalık, ustalık geleneğinin yaygınlaşmasında önem taşıdığını söyledi. Ahiliğin belirli düsturların öğrenildiği yer olduğunu belirten Palandöken, haksız rekabetin önüne geçilmesinde esnaflığın önemli olduğunu vurguladı.

Palandöken, anayasada "Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır." hükmünün bulunduğunu hatırlatarak, sanayiciliğin ve tüccarlığın ilkokulunun esnaflık olduğunu anlattı. Esnaf ve sanatkârların vatandaşın güvenliği açısından da önemi olduğunu belirten Palandöken, "Esnaf, mahalle kültüründe yoklukla varlık arasında dengeyi kurandır. Esnaf, mütevazı dükkânının bir köşesinde 'Askıda ekmek var.' diyen, evinizin anahtarını teslim edebileceğinizdir. Bu anlayışın ekonomik hayatta yok olmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş moderatörlüğünde Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ankara Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık'ın konuşmacı olduğu panel gerçekleştirildi. Panelde "Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik" konusu tüm yönleriyle ele alındı. Panelin açılışına Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da katıldı.