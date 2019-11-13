Başkent’te “Akıllı taksi” projesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtıldı

Türkiye’de ilk defa Başkent’te uygulanacak “Akıllı taksi” projesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtıldı. Kısa bir süre içinde hayata geçirilecek proje; yolculara, şoförlere, araç sahiplerine ve belediyeye birçok kolaylık sağlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Türkiye’de bir ilk olan ve sadece Ankara’da uygulanacak “Akıllı Taksi” projesini tanıttı. Projenin kısa bir süre içerisinde hayata geçirileceğini belirten Yavaş, “Bu uygulama ile taksilerde kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapılabilecek, şoförün kimlik bilgileri önceden görülebilecek, panik butonu olacak, mobil uygulama ile adrese en yakın boş taksi çağırılabilecek, koltuklarda ekran ve kamera kayıt sistemi olacak ve tüm taksilere ücretsiz takılacak” dedi.

TÜM TAKSİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Yavaş, seçim zamanı taksicilere verdikleri sözü gerçekleştirdiklerini belirterek, “Seçim zamanı verdiğimiz sözü tuttuk ve bu prototipi hazırladık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Ankara’daki 8 bin 800 taksiciye ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bunun bütçesi de belediyeden çıkmamaktadır. Reklam anlaşmalarıyla ücretsiz olarak takılacaktır. Şoför esnafına, müşteriye, belediyemiz ve şehir trafiğine faydası var. Akıllı Ankara projesini uygulamak için bizlere bu proje yardımcı olacak” dedi.

KREDİ KARTI VE ANKARA KART İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

Türkiye bir ilk olacak proje hakkında bilgi veren Yavaş, akıllı taksinin özelliklerini şöyle sıraladı; “Trafik yoğunluğunu, kilometre bilgisini, taksimetre fiyat bilgisini anlık görmekte, kredi kartı, Ankara kart ile ödeme yapabilmektedir. Şikâyet ve talepler için 7/24 çağrı hizmeti almaktadır. Vatandaş taksi içerisindeki navigasyon sayesinde nereye gittiğini izleyebilmektedir.”

PLAKA VE ŞOFÖR KİMLİK BİLGİSİNİ ÖNCEDEN GÖRÜLECEK

“Vatandaş en yakın Taksi durağı bölgesi içerisinde cep telefonu mobil uygulaması ile GPS konum bilgisini görerek boş olan taksiyi adresine çağırabilmektedir. Taksi içerisinde unutulan kayıp eşyaların yer/konum bilgisi alınarak eşya sahibi iadesi sağlanmaktadır. Vatandaş çağıracağı taksinin plaka ve şoför kimlik bilgisini önceden görmektedir. Yabancı dil desteği ile bu özellikler turistlerin kolay kullanımına açıktır.”

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

“Yolcu bulmak için boş dolaşan taksiler cep telefonu uygulaması ile müşteriyle iletişime geçebileceğinden büyük ölçüde yakıt tasarrufu sağlanacak, şehir içi trafik yoğunluğu azaltılacaktır. Korsan taksi işletmeciliği minimize edilecektir. Taksi sahipleri şoförlerinin taksimetre açıp açmadığını, nereden yolcu almış nerede indirmiş, kaç km yol yapmış ve ne kadar ücret almış anlık görecek, günlük, haftalık, aylık, yıllık toplam ve detaylı rapor alabilecek.”

TRAFİK KAZALARI MİNİMİZE EDİLECEK

“Şoförler; navigasyon olduğu için araç içinde cep telefonu kullanımları yapamayacaklarından ve GPS ile hız ihlalleri alınacağından Trafik kazaları minimize edilecektir. Şoförlerin karıştıkları kaza görüntülerini edinilebilecek, savrulma çarpma kaza bildirimlerini alarm olarak alabileceklerdir.”

MÜŞTERİ TAKSİ MEMNUNİYETİ PUANLAMASI YAPILACAK

“Koltuk arkası ekran ile vatandaşa etkinliklerin, duyuruların çevrimiçi iletilmesi sağlanacak. Reklam ve benzeri video, gösterimleri izlenebilmektedir. Böylece gelir sağlanabilmektedir. Müşteri taksi memnuniyeti puanlaması ve belediye yolcularla çevrimiçi anket çalışmaları yapabilmektedir.”

PANİK BUTONU OLACAK

“Güvenlik ve emniyet birimleri için İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında yüz tanıma yapılarak aranan kişilerin tespiti, taksi içerisinde ve dışarısında herhangi bir olay anında şoför ve yolcu tarafındaki panik butonuna basıldığında olay görüntüleri kayıt altına alınabilecek. Aynı zamanda akıllı şehir projesi kapsamında sisteme bütünleşmiş sensörlerle hava kirliliği ve gürültü ölçümleri yapılarak istatistik raporları alınabilecek.”



Emrah Özcan/İLKSAYFA



