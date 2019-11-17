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Başkent'te alternatif yol çalışmaları devam ediyor

Başkent'te bağlantı yolları yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey-güney, doğu-batı aksında alternatif güzergahlarla şehir trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.
Başkent'te alternatif yol çalışmaları devam ediyor

Yapımına Ekim ayında başlanan Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) bağlantı yolu kısa sürede tamamlanarak, trafiğe açıldı.

7/24 ÇALIŞMA         

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalışarak tamamladığı 521 metre uzunluğundaki bağlantı yolu, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşuyor.

Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi’ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na (FSM) bağlayacak yeni bağlantı yolu sayesinde hem İstanbul Yolu trafik yoğunluğu azalacak hem de Ayaş Kavşağı’nı kullanan sürücüler için kolaylık sağlayacak.

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BAŞKENT’TE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Şeker Mahallesi ve caddelerini FSM Bulvarı’na (İstanbul Yolu) bağlayan yolu, sürücüler güvenli ve kesintisiz bir şekilde alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Asfalt serim işlemleri tamamlanan, yol çizgileri çekilen ve new jersey bariyerleri yerleştirilmeye başlanan yeni bağlantı yolunda kısa sürede kaldırım çalışmaları da yapılacak.

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