Başkent’te anti-virüs hareketi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ’Koronavirüs’ vakasını açıklamasının ardından Başkent’te de önlemler artırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla kurulan kriz masası ile dezenfeksiyon çalışmaları iki katına çıkarılırken, toplu taşıma araçlarında bakteri ve virüslerden arındırılması için kuru hava yöntemi (pulvarize yöntemi) kullanılmaya başlandı. ABB; Ankaray, metro, teleferik, EGO ve özel halk otobüsleri ile dolmuşlar, rekreasyon alanları, AŞTİ Büyükşehir hizmet binası, ilçelerdeki birimler, aile yaşam merkezleri, ASKİ, halk ekmek satış noktalarında 7/24 temizlik ekipleriyle dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TOPLU TAŞIMADA KURU HAVA YÖNTEMİ

Halk sağlığını tehdit etmeyen Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan ürünlerini kullandıklarını belirten ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, kuru hava yöntemiyle ilgili “Metro vagonları ve otobüslerin dumanlama işlemi ile film şeridi gibi ile kaplanmasını sağlıyoruz. Bakteriler ve virüslerden arındırılması için ölçümler yaparak virüs yoğunluğunu ölçüyoruz. Gerçekten bu yöntemin etkili olduğunu gördük. Bu yöntemle bütün vagonları ve otobüsleri daha güvenli hale getirmiş olacağız. Bu işleme aralıklarla devam edeceğiz” dedi.

EKMEK KASALARINA BUHARLI TEMİZLİK

Halk Ekmek Fabrikası’nda fabrika üretim alanı ve satış yerlerinde tedbir ve kontrolleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten İşletme Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Murat Şanlı ise şöyle konuştu: “Şu aşamada fabrikamıza gelen ziyaret taleplerini kabul etmiyoruz. Genel temizlik rutin olarak yapılmakla birlikte özellikle ekmek kasaları özel buharlı makinalarla dezenfekte ediliyor. Ekmeklerimiz yüksek ısıda pişirildiğinden dolayı son derece steril ve sağlıklıdır. Üretimden sevkiyata kadar ekmeklerimiz bütün birimlerimizde görevli personelimiz tarafından eldiven, bone ve galoşlar takılarak ulaştırılıyor.”

AVM’LERDEN CAMİLERE DEZENFEKTE

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile BELPLAS ekipleri Ankara Tabip Odası iş birliği ile yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdı. Büyükşehir ekipleri ayrıca 60 araç 205 personel ile Ankara’daki 10 bölgede yer alan okullar AVM’ler, camiler, siyasi parti merkezleri, sivil toplum kuruluşlarının binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor.;

2 BİN 56 DOLMUŞ GÜNLÜK İLAÇLANACAK

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve özel bir temizlik firmasının iş birliğiyle gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmaları kapsamında dolmuşlar günlük olarak “Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan” ile iç-dış sterilizasyon işlemine tabi tutuluyor. ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde hizmet veren 2 bin 56 dolmuşta zorunlu hale getirilen dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yerinde denetlerken, dolmuşçu esnafına hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Başkent’te anti-virüs hareketi

ATO’DAN E-İMZALI BELGE TAVSİYESİ

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) üyelere hizmet veren birimleri başta olmak üzere tüm birimleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Günde bini aşkın kişinin evrak işlemlerini gerçekleştirmek için ATO’yu ziyaret ettiğini belirterek olası tüm virüs tehlikelerine karşı önlem aldıklarını söyleyen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Para ve evrak alışverişi yapılan alanlarla, elle temas edilen bütün alanlar özel kimyasallarla temizlendi. Çalışmalarımızı periyodik olarak devam ettireceğiz. Bu süreçte üyelerimiz E-ATO hizmetimizden faydalanarak, hizmet binamıza gelmeden de oda belgelerini alabilirler. 7 gün 24 saat hizmet veren E-ATO uygulaması sayesinde üyelerimiz internet üzerinden e-imzalı olarak belgelerini temin edebilir” diye konuştu.

Başkent’te anti-virüs hareketi

ÇANKAYA

Çankaya Belediyesi’nin hizmet binası, Çankaya Evleri, kreşler, Baharevleri, ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ve kültür merkezleri virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte edildi. Kurumlardaki belirli noktalara da koruyucu el dezenfektanı konuldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına belediyemizin hizmet birimlerinde özel olarak ilaçlama çalışmasına başladık. Hijyenik bir ortamda hizmet vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

KEÇİÖREN

Keçiören Belediyesi, koronavirüse karşı ilçedeki tüm okul, kreşlerde, spor tesisleri ve yüzme havuzlarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin Keçiören Ankara Ticaret Odası İlkokulundan başlattığı dezenfekte çalışmaları ilçedeki tüm okullarda devam edecek. Ders saatinin bitmesiyle birlikte gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla okulların daha hijyen olması sağlanacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şöyle konuştu: “Okullarımızda ve sosyal tesislerimizde koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığı’mızın beyan ettiği 14 gün kuralına ve dezenfekte programına uymak bu virüsle mücadeleyi daha kolay hale getirecektir.”

ALTINDAĞ

Altındağ Belediyesi, gençlik merkezi ile kadın eğitim merkezi sorumluları ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde ‘Koronavirüs Bilgilendirme Semineri’ düzenledi. Dr. Ayla Nacar tarafından verilen seminerde virüslerden korunmanın yolları ele alındı. Nacar, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınılması, dokundukları çevrenin dezenfekte edilmesi, ellerin sık sık yıkanması ve kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bilgilendirme seminerlerinin devam edeceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hastalığın yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar, devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek, büyük başarı elde etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

GÖLBAŞI

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı ilçedeki kamu kurumları ile okul ve kreşlerin giriş noktalarından başlayarak sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı tüm dünya tahakkuka geçti. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu virüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak hijyen çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız” dedi.

PURSAKLAR

Pursaklar Belediyesi personeline koronavirüs eğitimi verildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Dr. Özlem Sarıca Saraçoğlu tarafından Pursaklar Belediyesi Meclis Salonu’ndaki eğitimde virüsten korunma önlemleri konusunda detaylı bilgi verilerek, virüsün bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi gibi konular ele elındı. Saraçoğlu, seminere katılan personelin sorularını da cevapladı.