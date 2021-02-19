  • BIST 1.546
  • Altın 398,588
  • Dolar 6,9869
  • Euro 8,4513
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

Başkentte apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Başkentte apartmanda doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Harb-İş 1 Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada sırasında evde bulunan Kenan İzvermez ile engelli kızı Dilara İzvermez yaralandı. Anne Fatma ile oğlu Mehmet Akif İzvermez ise olayı yara almadan atlattı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından kendilerini dışarı atan apartman sakinleri, ekiplerin çalışmalarını izledi.

Bazı vatandaşların, soğuktan korunmak için araçlarında bekledikleri görüldü.

Apartmandakilerin tamamen tahliye edilmesinin ardından Başkent Doğal Gaz ekipleri, gaz kaçağı olup olmadığına ilişkin ölçüm yaptı.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarından kopan beton parçalarının caddeye saçıldığı görüldü.

Apartman yöneticisi Fevzi Daldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yattığı sırada meydana gelen patlamayı deprem olarak algıladığını söyledi.

Telaşla aşağı indiğinde doğal gaz patlaması yaşandığını öğrendiklerini belirten Daldal, vücutlarının çeşit yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların, bilinçleri açık bir şekilde hastaneye götürüldüklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nissan, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak19 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık19 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • ABD, İran'la nükleer müzakereler konusunda masaya oturmaya hazır19 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz19 Şubat 2021 Cuma 09:14
  • ABD Savunma Bakanı Austin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü19 Şubat 2021 Cuma 09:14
  • ABD, Trump yönetiminin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti19 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı19 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Hamas: İsrail, gerçek bir takas anlaşması olmadan esir askerlerini geri alamaz19 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi19 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı19 Şubat 2021 Cuma 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti