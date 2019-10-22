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Başkentte artık 'yanıp sönen yeşil ışık' olmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, trafik sinyalizasyon sistemlerindeki "yeşil flaş" uygulamasına son verildi.
Başkentte artık 'yanıp sönen yeşil ışık' olmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin taraf olduğu "Viyana Konvansiyonu" karayolu işaretleri ve sinyalleri sözleşmesi gereği, kent genelindeki trafik ışıklarında düzenleme yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca yapılan sinyalizasyon düzenlemesiyle, yeşil ışık doğrudan sarıya ve ardından da kırmızı ışığa dönecek.

"Yeşil flaş" olarak adlandırılan "yanıp sönen yeşil ışık" uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında, "arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup durmayacağını tahminde zorluk ve kavşaklara yaklaşırken hız artırma" gibi sürücü hareketleri gösterildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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