Başkentte avukat, berber, kuaför ve restoran çalışanları aşılanıyor 

Ankara'da, koronavirüsle mücadelede, ülke genelinde devam eden aşı uygulaması kapsamında avukatların tamamının, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ile kuaförlerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, aşı programına bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini duyurdu. Bakan Koca, avukatlar ile berber ve kuaförlerin de aşı programına alındığını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından bugün ülke genelinde avukatların tamamının, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ile kuaförlerin aşılanmasına başlandı. Ankara'da da sistem üzerinden randevularını alanlar, aşılarını yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi'nde sırası gelenlere aşıları uygulandı.