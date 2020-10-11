  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 24 °C
»

Başkent'te Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Başkent'te, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla miting düzenlendi.
Başkent'te Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası kamuoyunun Azerbaycan konusunun farkına varması için destek mitinglerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan askerlerinin 27 Eylül itibarıyla Ermenistan'ın saldırılarına karşılık vermeye başladığını hatırlatan Topçu, bu durum üzerine Ermenistan'ın kapı kapı dolaşıp ateşkes yapılması için mücadele ettiğini söyledi.

Topçu, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ımız, yiğit evlatlarıyla tekrar kendi göbeğini kendi kesecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Azerbaycan'ın sokaklarına, cepheye baktığımız zaman görüyoruz ki Azerbaycan'ın yiğit evlatları kararlı. Herkesten tek bir ses çıkıyor 'Ya Karabağ ya ölüm'. Bu kararlılığı bozamayacaklar."

"Azerbaycan meşru haklarını kullandı"
Türkiye Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan'ın meşru haklarını kullanarak gerekli tepkiyi gösterdiğini belirtti.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine değinen Ayrım, "Sulhun tek bir anahtarı var. Sayın Aliyev bunu her fırsatta söylüyor. O anahtar, Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan çekilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Ermenistan'ın kural tanımaz bir şekilde yaptığı saldırılarla, başta Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi test etmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin her zaman ve her yerde Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bölgede eğer bu saatten sonra barış isteniyorsa Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli ve sivil saldırılarına son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da yarın toplu ulaşım araçları belirli saatlerde ücretsiz olacak11 Ekim 2020 Pazar 13:37
  • ‘Alkol’ ve ‘maske’ cezası kesilirken de içmeye devam ettiler11 Ekim 2020 Pazar 13:33
  • Adalet Bakanı Gül: Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız11 Ekim 2020 Pazar 12:55
  • Şırnak'ta eski milletvekiline silahlı saldırı11 Ekim 2020 Pazar 12:44
  • Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı11 Ekim 2020 Pazar 12:43
  • Burdur'da 8 sokak hayvanının öldürüldüğü iddiası 11 Ekim 2020 Pazar 12:42
  • Ölümünde sır perdesi aralanamayan İkranur’un annesi: Kızımın hayallerini çaldılar11 Ekim 2020 Pazar 12:41
  • Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz11 Ekim 2020 Pazar 12:35
  • FETÖ'nün 'altın çocuklarını' ByLock şifreleri ele verdi11 Ekim 2020 Pazar 11:35
  • Kovid-19 salgınında 65 kamu tesisi mağdur kadınların hizmetine sunuldu11 Ekim 2020 Pazar 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti