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Başkent’te balık türleri keşfediliyor

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yaptığı protokol kapsamında su haritasının çıkarılmasının amaçlandığı Başkent’te baraj, göl ve göletlerdeki ekonomik balık türlerinin tespiti için harekete geçti. 
Başkent’te balık türleri keşfediliyor

Yerli üretimi teşvik etmek için bir yandan kırsal kalkınma desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkent’te balık popülasyonunu artırmaya yönelik çalışma başlatıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızda deniz yok evet ama göl, gölet ve barajlarımızda bereket çok. Balık popülasyonunu artırıp kent ekonomimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Başkent’te artık doğa talan edilmiyor, huzur buluyor” dedi.

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BALIKLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ TESPİT EDİLECEK

 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yaptığı protokol kapsamında ve Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde Ankara’daki su kaynaklarındaki balıkların çeşitliliğini tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

Ankara’da ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında il sınırlarında yer alan baraj, göl ve göletlerde ekonomik balık türlerinin tespiti yapılarak, su yönetimi ve halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

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ANKARA’NIN SU HARİTASI ÇIKARILACAK

 Ankara’nın su ürünleri haritasını çıkarmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, balık türlerinin gelişimine katkı sağlayarak kent ekonomisini canlandırmayı da amaçladıklarının altını çizdi:
“Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte Ankara’daki su kaynaklarındaki balıkların su ürünlerindeki çeşitlerini tespit etmek için çalışmalara başladık. Ankara’da ilk kez gerçekleşen çalışmada Ankara’daki tüm göl, gölet, baraj ve akarsulardaki su ürünlerinin özellikle balıkların taşıma kapasitelerini tespit etmek ve buna bağlı olarak Ankara’nın su ürünleri haritasını çıkartmayı planlıyoruz. Ankara’daki tüm su kaynaklarını doğru tespit edip ona bağlı olarak da özel avlaklar, avlak sahaları ve aynı zamanda sularda alacağımız örneklerle su kalitesini tespit edeceğimiz iyi bir çalışma gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.”
    Mavi Göl’de başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ise, “Ankara civarındaki göl, gölet ve bütün suların su ürünleri ile ilgili mevcut durumun ve biyo-çeşitliliğin korunması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Balık türleri, balıkların mevcut durumu ve dışarıdan gelebilecek invazıv (zararlı tür) denilen türlerin tespitine yönelik bir çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

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SU ÜRÜNLERİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt de proje detaylarına ilişkin olarak,  “Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde yapacağımız çalışmalarla il sınırları içerisinde bulunan baraj, göl ve göletlerdeki balıkların tespitini yapacak ve su ürünlerini tespit edeceğiz” derken, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz ise, “Göl, gölet ve barajlarımızda bulunan ve ekonomik değeri yüksek olan balıkları tespit ederek, halkımızın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.
 

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