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Başkentte Bayram temizliği

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Ramazan Bayramı’nı temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi amacıyla Başkentin dört bir tarafında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Başkentte Bayram temizliği

Yol ve kaldırım süpürme, bariyer yıkama, atıkların toplanması başta olmak üzere kent mobilyalarını da temizleyerek dezenfekte eden Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent’te bayram temizliği yaptı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVRE İLÇELERE TEMİZLİK DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi 15 ilçeye temizlik desteği de sağladı.  Çevre ilçelerde meydan, ana cadde ve kaldırımlar vakumlu yol süpürme ve özel tertibatlı araçlarla yıkanarak, atık toplama araçları ve profesyonel ekiplerle genel temizliği yapıldı.

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MEZARLIKLARDA BAYRAM TEMİZLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kabir ziyaretlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli temizlik çalışmaları da hızlandırıldı. Mezarlıkların ara yolları ve çevrelerine bakım, düzenleme ve yıkama çalışması yapan ekipler; Cebeci Asri, Karşıyaka, Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit ve Gölbaşı Mezarlığı dahil olmak üzere çevre ilçelerde bulunan mezarlıkları bayram öncesi ve sonrası ziyaretlere uygun hale getirdi.

BAŞKENT’TE 7/24 TEMİZLİK

Daha temiz ve sağlıklı bir Başkent için 7 gün 24 saat çalışma yapan  
Büyükşehir ekipleri, rutin temizlik çalışmalarını da şehrin birçok noktasında özenle sürdürüyor.

Bulvarlar, meydanlar, caddeler ve muhtelif yerlerin temizliği modern temizlik araçları ile yıkanarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca hijyen ve halk sağlığı için kötü koku ve haşere oluşmasını engellemek amacıyla çöp konteynerlerini dahi temizliyor. 

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