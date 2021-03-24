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Başkent'te beyaz teyakkuz

Başkent’te gece başlayan kar yağışı büyükşehir ve ilçe belediyelerini teyakkuza geçirdi. Ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için sabaha kadar mesailerine devam etti. 
Başkent'te beyaz teyakkuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Ankara Valiliği’nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uyarılarının ardından kar önce gün Başkent’e giriş yaptı. Şehrin birçok noktası beyaza büründü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde ve dış ilçelerde 10 cm’yi aştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti. Ekiler olumsuz bir durum yaşanmaması için sabaha kadar mesailerine devam etti. Çalışmalar dünde gün boyu devam etti. Belediyeler çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken vatandaşlar da belediyelerden talep ve şikâyetlerini iletti. Kar yağışı dün de yer yer etkili oldu. 

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KÖSE’DEN DUYARLILIK ÇAĞRISI
Öte yandan aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Gurup Başkan Vekili Murat Köse gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AK Parti’nin dün yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi’ni hatırlatarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı karla mücadelede daha duyarlı davranmaya davet etti. Köse, “Büyükşehir Belediyesi’nin ana bulvarları açık tutması çok önemli. Acil ek önlem alınmalı. Sayın Mansur Yavaş’ı duyarlı davranmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

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BÜYÜKŞEHİR: GECE BOYU ÇALIŞTIK 
Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal medyadan , “Gece boyu süren kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Belediyemizin sorumluluk alanına giren yolların tamamı açıktır. Çalışmalarımızı canlı yayında ısı/iz haritasıyla kartakip.ankara.com.tr adresinden takip edebilirsiniz” açıklamasını yaptı. 

ASKİ: FELAKETİ ÖNLEDİK 
Ayrıca önceki gece Kuğulu Park önünde asfalt altında boşluk oluştuğu ortaya çıktı. ASKİ ekipleri çökmenin yaşandığı noktaya müdahale etti. Ekipler yaşanabilecek büyük bir felaketin önüne geçildiğini açıkladı. Gece süren çalışmayı ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de yerinde denetledi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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