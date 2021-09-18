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Başkentte bir ayda FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 421 kişiden 62'si etkin pişmanlıktan yararlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Temmuz-31 Ağustos arasında terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 421 kişiden 62'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığını bildirdi.
Başkentte bir ayda FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 421 kişiden 62'si etkin pişmanlıktan yararlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Temmuz-31 Ağustos arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Bu tarihler arasında gözaltına alınan 421 kişiden 62'sinin etkin pişmanlıktan yararlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 2108 şahıstan 375'inin FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri/yürütmekte oldukları ilk kez tespit edilmiş, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 1 Temmuz-31 Ağustos'ta FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11, Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 25, Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 4 ayrı operasyonda 78, Adalet Bakanlığındaki yapılanmaya yönelik operasyonda 52 ve diğer operasyonlar kapsamında da 255 gözaltı kararı verildi.

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