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Başkentte Büyük Kongre hazırlığı: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara, yarın düzenlenecek Ak Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne hazırlanıyor. Kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Başkentte Büyük Kongre hazırlığı: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.

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