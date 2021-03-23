Başkentte Büyük Kongre hazırlığı: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara, yarın düzenlenecek Ak Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne hazırlanıyor. Kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.