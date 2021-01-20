Başkent'te buz sarkıtları temizleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde karla mücadelesini koordineli olarak yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaya ve sürücüler için tehlike oluşturun buz sarkıtlarını da titizlikle temizliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle köprü altları ve tünellerde kar sularının donmasıyla oluşan buz sarkıtlarını temizleyerek, can güvenliğini sağlıyor.

KONTROL EKİPLERİ SAHADA

Ankara’da ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda yer alan köprü altları ve tünellerde meydana gelen buz sarkıtlarına saha ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.

Başkent 153’e gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen ve can güvenliği riski oluşturan buz sarkıtlarını trafiği aksatmadan kontrollü olarak temizliyor.

İş güvenliği önlemlerini alarak mesaisine devam eden ekipler, buz kırma ve temizleme işlemlerini 12 araç ve 24 personelle sürdürüyor.