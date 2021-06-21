Başkent'te Çevreci Alternatif Ulaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni nesil ulaşım araçlarından elektrikli “scooter” kullanımı, denetimi ve yetki esaslarına yönelik yeni kararlar aldı.

BAŞKENT’TE ÇEVRECİ ALTERNATİF ULAŞIM: ELEKTRİKLİ “SCOOTER” DÖNEMİ BAŞLIYOR

Avrupa ülkelerinde sıkça kullanılan, motorlu taşıt kullanımı ile karbon salınımını azaltması nedeniyle kullanımı gün geçtikçe artan yeni nesil ulaşım aracı elektrikli “scooter” Başkent’te de yaygınlaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda kent genelinde elektrikli “scooter” kullanımını izne bağladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından çıkılan ilanla firmalar için başvuru takvimi açıklandı.

FİRMALARDAN TALEPLER TOPLANACAK

“Elektrikli Scooter Yönetmeliği” kapsamında alınan karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alan firmaların 21 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında ilçelerde kullanılacak “scooter” sayılarını belirtir şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına yetki belgesi ve dilekçeleri ile başvurmaları gerekiyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından firmalardan gelen talepleri 60 gün içinde değerlendirecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından UKOME yeniden toplanarak yetki verilen firmaların listesini açıklayacak.

25 İLÇENİN TAMAMINDA TOPLAM 9 BİN 594 “SCOOTER” ÇALIŞABİLECEK

Bazı ilçelerde “scooter” sayılarının fazla olma ihtimaline karşı oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla ilk etapta, ilçe nüfusunun 3’te 1’i oranında “scooter” sayısına izin verilecek. UKOME kararına göre çalışabilecek toplam 9 bin 594 scooter’ın 25 ilçedeki dağılımı ise şöyle belirlendi:

Akyurt: 62

Altındağ: 660

Ayaş: 68

Bala: 43

Beypazarı: 81

Çamlıdere: 44

Çankaya: 1543

Çubuk: 152

Elmadağ: 75

Etimesgut: 992

Evren: 15

Gölbaşı: 234

Güdül: 42

Haymana: 48

Kahramankazan: 95

Kalecik: 65

Keçiören: 1564

Kızılcahamam: 46

Mamak: 1116

Nallıhan: 46

Polatlı: 211

Pursaklar: 262

Sincan: 915

Şereflikoçhisar: 56

Yenimahalle: 1159

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KULLANAMAYACAK

15 yaşından küçüklerin kullanamayacağı ve azami hızın 25 kilometre olacağı Başkent’te sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği alanlara park edebilecek ve ilçe sınırlarının dışına “scooter” ile çıkılamayacak.

Rahat kullanımı ile dikkat çeken ve çevreci özelliğe sahip elektrikli scooter’lar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek, kaldırımda kullanımı ise yasak olacak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse alternatif ulaşım aracı olan scooter’ı kullanıma kapatacak.

