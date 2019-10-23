Başkent'te 'çok gizli' mahkeme

Ankara'da sadece MİT görevlilerinin yargılamasına bakan mahkeme kuruldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu taraından 10 Temmuz 2019 tarihinde alınan bir kararla Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sadece MİT görevlilerinin yargılamanması için kuruldu. Kuruluş aşamaları tamamlanan mahkeme, bugün ilk duruşmasını yapacak.

DURUŞMALAR GİZLİ Mİ YOKSA AÇIK MI OLACAK?

MİT görevlilerinin yargılamasına bakmakla yetkili olduğu için, MİT'in görev alanına giren konularda gizlilik esas olduğundan yargılamanın gizli mi açık mı olacağı merak ediliyordu.

Mevcut CMK hükümlerine göre, Mahkeme heyetinin yargılanan şahısların özel durumuna göre bazı davaları kapalı yapabileceği belirtildi.

MİT mensuplarının davaları, belirli bir mahkemede yargılamasının yapılmasıyla hep gizliliğe riayet edilecek, hem de MİT mensuplarının yargılaması ivedi bir şekilde tamamlanarak adil kararların verilmesi planlanıyor.

AA