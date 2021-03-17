Başkent’te ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

Zamlı tarifenin iptali için başlatılan yargı sürecinin devam ettiği bugünlerde, çoğu fırıncı satışların azalması nedeniyle yüzde 16’lık zammı geri çekerek ekmeği yeniden 1,50 TL’den tüketiciye ulaştırmaya başladı.

Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan yüzde 16 oranındaki zam sonrası hemen harekete geçmiş ve yapılan fiyat artışını görüşmek üzere Ankara Esnaf ve Sanatkarlar (ANKESOB) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) temsilcilerinden oluşan komiteyi Mart ayı başında toplantıya çağırmıştı.

Valiliğin ekmek zammına karşı yaptığı itiraz kurulan bir komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca ATO’nun gönderdiği tarife iptal edilmişti. ANKESOB’un gönderdiği tarife ise komisyonda oy çokluğu ile reddedildiği için Valilik yasal yetkisini kullanılarak söz konusu tarifenin iptali için konuyu mahkemeye taşımıştı. Bu karar sonrası ATO’ya kayıtlı yerlerde ekmek 1,50 liradan satılırken Oda’ya bağlı yerlerde ise 1,75 TL’den satılıyordu.

YARGI SÜRECİ TAMAMLANMADAN EKMEK ZAMMI GERİ ÇEKİLDİ

ANKESOB’un yeni fiyat tarifesinin iptal edilmesi için yargı sürecinin devam ettiği bugünlerde Ankara’daki zamlı ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkent’te ekmeği zamlı satan işletmelerin çoğu yüzde 16’lık zammı geri çekerek 200 gram ekmeği geçtiğimiz salı gününden itibaren 1,50 TL’ye tüketiciye ulaştırmaya başladı. Gazetemize konuşan Pursaklar’daki bir market işletmecisi, “Ekmeği zamlı fiyat üzerinden satıyorduk. Ekmek tedarik ettiğimiz fırın ekmeği artık 1,50 liradan satmamızı söyledi. Fiyatların geri çekilmesine tüketiciler çok sevindi. Zaten ekmeğe gelen zam sonrası satışlar bir hayli azalmıştı. İnsanlar Halk Ekmek’ten ya da 1,50’den satılan yerlerden gidip alıyordu” dedi.

FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ALNIAÇIK: TARİFE İPTAL DEĞİL

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ise zamlı tarifenin iptali için başlatılan yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Alnıaçık, “ANKESOB’un tarifesinin iptal olduğu yok. Mahkeme süreci devam ediyor. 1,75’ten de 1,50 liradan da satılıyor. Tarifeler farklı olduğu için satabilenler 1,75 TL’den, satamayanlar 1,50 liradan satıyor” bilgisini verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-