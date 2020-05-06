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Başkent’te en güzel pencere, balkon ve teras tasarım yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, Başkent’te “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması” düzenleyecek. 
Başkent’te en güzel pencere, balkon ve teras tasarım yarışması

Koronavirüs salgını ile mücadele süresince Başkentlilerin moral ve motivasyonunu artırmak, yaşam alanlarını daha işlevsel ve estetik bir mekana dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilecek yarışma için Başkentliler info@ankarakentkonseyi.org.tr adresine 15 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek. Sonuçları 19 Mayıs’ta açıklanacak yarışmaya katılanlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bitki tohumu ile birlikte bir teşekkür mektubu gönderecek. 
 
Başkent Ankara, Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi iş birliğinde yeni bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evlerinde daha çok vakit geçiren Başkentlilerin bitki ve çiçek peyzaj çalışmalarına ağırlık vermesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tararım Yarışması” düzenledi.

BAŞVURULAR 15 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Başkentlilerin moral ve motivasyonunu artırmak, Ankara’nın yeşil dokusunu ön plana çıkarmak ve görsel kalitesi yüksek kentsel mekanların tasarlanmasına teşvik etmek amacıyla düzenlenen “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarımı” konulu ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi.

19 Mayıs tarihinde açıklanacak sonuçların ardından ilk üç dereceye girenlere;
-Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı,
-Ankara’yı ve Ankara tarihini anlatan kitaplar,
-Flash Bellek, Powerb ank, kalem ve defter,
-Ankara Atkısı ve Fide’den oluşan çeşitli hediyeler verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yarışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılara bitki tohumu ile birlikte teşekkür mektubu gönderecek.

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YAŞ SINIRI YOK

Ankara il sınırları içerisinde yaşayan her yaş grubundan vatandaşın katılma imkanı bulabileceği bu ödüllü yarışma, doğaseverleri sanatsal tasarımlar yapmaya da yönlendirecek.

Yarışma başvuru şartlarına Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankara.bel.tr adresi ya da Ankara Kent Konseyinin www.ankarakentkonseyi.org.tr  internet adresinden ulaşabilecek olan yarışmacılar, tasarımlarına ait farklı açılardan çekilmiş jpg formatında 3 adet fotoğrafı, 4-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında info@ankarakentkonseyi.org.tr  mail adresine ulaştırabilecek.

En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım fotoğrafları; Doç. Dr. Lale Özgenel, Ayşegül Aygün Coşkun, Eda Ersoy Tombalakoğlu, Faruk Küçük ve Songül Top’tan oluşan jüri tarafından seçilecek. Yarışma sonuçları ise 19 Mayıs Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin www.ankara.bel.tr ve www.ankarakentkonseyi.org.tr  internet adresleri üzerinden açıklanacak. 


 

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