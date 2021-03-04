  • BIST 1.536
  • Altın 411,222
  • Dolar 7,4589
  • Euro 8,9770
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında, Başkentte yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatıldı.
Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve diğer yetkililer, Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Dükkanlara girerek işletmecilerle görüşen Vali Şahin ve beraberindekiler, çalışmaları yerinde inceledi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler için sürekli sahada olunacağını söyledi.

Denetimlerin, salgının belli bir aşamada tutulabilmesi, hatta geriye itilebilmesi noktasında fayda sağlayacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, diğer kameralar, teknolojinin bize sunduğu imkanları bu denetimler için sonuna kadar kullanacağız. Burada hedefimiz, vatandaşımızın her birini bu salgın riskinden uzak tutabilmek, salgına karşı koruyabilmek ve ülkemizi bir an önce bu salgın sıkıntısından uzaklaştırabilmek. İlimizde en az 15 bin personelle sahadayız, hatta kolluk kuvvetlerimizin daha çok sahaya çıkmasıyla bu sayı 20 binleri de bulabilecek. Bugünkü denetimlerimizin ağırlığını rehberlik ve bilgilendirme oluşturuyor. Bundan sonra daha detaylı denetimlere ağırlık vereceğiz."

Amaçlarının ildeki vaka sayısı sıfırlamak olduğunu ifade eden Şahin, "Tüm illerin, ülkemizin amacı bu. Bu bir yarış olmaktan öte bir ödev. Bizim bunu maviye döndürmek gibi toplumsal bir ödevimiz var. Bu ödevimizi iyi yapmalıyız, buna iyi çalışmalıyız." dedi.

"Valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Şahin, Ankara'daki ekmek fiyatlarına zam yapılmasıyla ilgili soruya, "Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre çok doğru bir fiyatlandırma değil. Bunun için toplantıya çağırdık. Bugün ve yarın iki toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz Valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz." yanıtını verdi.

Ankara Fırıncılar Odasının, "zammın maliyetleri karşılamadığı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Vasip Şahin, "Toplantılarda tartışacağız. İlk tespitlerimize göre şu anda bu zamma ihtiyaç görülmüyor. Oturup tabii onların da bu konudaki savunmalarını, gerekçelerini dinleyeceğiz. Ona göre bir karara varacağız." diye konuştu.

Vali Şahin, bir vatandaşın, düğünlerdeki katılımcı sayısının artırılması talebi üzerine ise salgının seyrine göre bu sayının azaltılabileceğini veya yükseltilebileceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır04 Mart 2021 Perşembe 14:30
  • Bakan açıkladı: Son 3 yıldaki en yüksek rakama ulaştı04 Mart 2021 Perşembe 14:24
  • Güneydoğu Anadolu'da ulaşımı kolaylaştıracak Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete açılacak04 Mart 2021 Perşembe 13:52
  • Şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi04 Mart 2021 Perşembe 13:50
  • Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddet değerlerimize ve istikbalimize zarar veren en önemli tehlikelerden biri04 Mart 2021 Perşembe 13:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız04 Mart 2021 Perşembe 13:45
  • Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada 3 tanığın bilgisine başvuruldu04 Mart 2021 Perşembe 13:40
  • Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı04 Mart 2021 Perşembe 13:38
  • Sivas'ta dağcılar Yıldız Dağı'nın zirvesine kadar yürüdü04 Mart 2021 Perşembe 13:02
  • Emine Erdoğan: Bu topraklarda artan kadın gücü küresel sorunların çözülmesinde büyük katkı sağlayacak04 Mart 2021 Perşembe 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti