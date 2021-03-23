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Başkent'te GES atağı

Son dönemde popüler hale gelen güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Mamak ve Akyurt belediyeleri GES kurmaya hazırlanıyor.
Başkent'te GES atağı

Yenilenebilir enerjinin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılırken Başkent’te Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri güneş enerji santralleri (GES) projelerini birbiri ardına duyurmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi kentteki rekreasyon alanlarına GES kurarak parkların kendi elektriğini kendi üretmesini hedefledikleri projesini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ilçede bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu çatısına GES kuracakları bilgisini paylaştı.  Son olarak Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da 30 dönümlük araziye GES kurarak ilçede 750 haneye elektrik üreteceklerini açıkladı. 

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PARKLAR KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK
Büyükşehir’in GES projesini yürüten Belplas AŞ’nin Genel Müdürü Adnan Demirci ise projeye Göksu ve Mavi Göl’den başlayacaklarını belirterek , “Mansur Başkanımızın projeleri arasında olan, parklardan güneş enerjisiyle elektrik üretiminin ilk adımlarını attık. Büyük park ve rekreasyon alanlarının hepsinde uygulayacağız. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’yla protokolleri yapmak üzereyiz. İlk etapta Göksu ve Mavi Göl’den başlamayı planlıyoruz. Yeşil alan kaybı yaşamayacağız. Parklardaki otopark alanlarının üstünü güneş enerjisi panelleriyle kapatacağız. 5 yılın sonunda yaklaşık 80 megavatlık bir üretim hedefimiz var” dedi.

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İHTİYACI KARŞILAYACAK FAZLASI GELİR OLACAK 
Kurulacak güneş panelleri sayesinde yılda 1.892.160 kilovat enerji üretilebilecek GES için hem çevreci hem ekonomik ifadesinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Güzel Mamak’ımızın dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz” dedi.

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750 HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK 
Bu yıl üretime başlamayı planladıkları tesisin Akyurt’ta 750 hanenin elektriğini karşılayacağının bilgisini veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Güneş enerjisi kurulum ve bakım dışında masrafı olmayan, doğayı ve çevreyi kirletmeyen doğal bir enerji türü. Kalaba'daki arazimizde yapmayı planladığımız proje sayesinde 1.87 MW (megawatt) kurulu gücünde güneş enerji santralimiz olacak. Yıllık 2 milyon 770 bin kilovat/saat enerji üretim kapasitesi olacak tesisin ürettiği elektrik enerjisi, Akyurt Belediyesinin yıllık tüketimi olan 2 milyon 380 bin kilovat/saat enerjiyi karşılayacak, kalanı ile de belediyemize gelir sağlayacağız. . Basit bir anlatımla 750 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak bir tesisimiz olacak. 2021 yılı içerisinde inşallah elektrik üretimine başlamayı amaçlıyoruz. Bu elektriğin üretilmesinde çevreye salınan 1 milyon 730 bin kilogram karbonun da önüne geçerek çevreci bir yol izlemiş olacağız” ifadelerine yer verdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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