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Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor

Başkentte çölyak hastalarına özel glutensiz ürünlerin satışa sunulacağı büfeler açılacak.
Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası tarafından, tahıllardaki gluten proteininin oluşturduğu alerji nedeniyle glutensiz ürün tüketmek zorunda olan ancak bu ürünlere erişimde sıkıntı yaşayanların yüzünü güldürecek büfeler tasarlandı.

İlki birkaç hafta içinde Kızılay'da Mithatpaşa ve Sakarya caddelerinin kesiştiği noktada faaliyete geçecek glutensiz ürün büfesinde, Halk Ekmek'in glutensiz ekmek, makarna, kurabiye ve çubuk krakerlerinin yanı sıra 11 özel firmanın da ürünleri yer alacak.

"İyi fiyata iyi ürün"
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk ekmek büfelerinde normal ürünlerle birlikte glutensiz ürünlerin de satışını sürdürdüklerini, ancak çölyak hastalarından gelen talepler üzerine sadece glutensiz ürünlerin yer aldığı büfeleri kentin farklı noktalarında açmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği ucuz glutensiz ürünlerin yer aldığı büfelerin açılışını yakın zamanda yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "İlk büfemizi Mithatpaşa Caddesi ile Sakarya Caddesi'nin birleştiği noktada açacağız. Burada sadece Halk Ekmek'in glutensiz ürünlerini satmayacağız. Bizim kategorimize uygun ve istediğimiz kalite standardında, 'iyi fiyata iyi ürün' politikasıyla farklı firmaların ürünlerini satacağız." diye konuştu.

Alpaslan Yılmaz, ürün yelpazesinin geniş olacağını, büfelerde glutensiz çikolatadan çubuk krakere, makarnadan ekmek ve kurabiyeye kadar çeşitli ürünlerin yer alacağını dile getirdi.

İkinci glutensiz halk ekmek büfesini Ulus'ta açmayı planladıklarını da aktaran Yılmaz, "Sosyal belediyeciliğin en önemli kurallarından birisi ulaşılabilir olmaktır. Dar gelirli vatandaşların ulaşabilmesi bizim için daha da önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Ekmekte herhangi bir fiyat değişikliğimiz yok"
Alpaslan Yılmaz ayrıca, firma olarak 2016 yılından itibaren ekmeğe zam yapmadıklarını, orta ve uzun vadede de zam yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Pastane ürünleri grubuyla ilgili fiyat güncellemesi yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Biliyorsunuz pastane biraz lüks gruba giriyor. Burada bir fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldık. Piyasa şartlarında gelişen değişmelerden dolayı ufak bir güncelleme yapmak durumunda kaldık. Ama sofraların birinci yiyeceği olan somun ekmekte herhangi bir fiyat değişikliğimiz yok." bilgisini paylaştı.

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