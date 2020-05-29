  • BIST 105.360
  • Altın 376,875
  • Dolar 6,8136
  • Euro 7,5601
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Ankara'da gece başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkentte gece başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, iş yerlerini ve evleri kullanılamaz hale getirdi.

İş yerlerine gitmek için sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bahçelerinde oluşan su birikintisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesini yaparken bazıları da belediye ekiplerinden yardım istedi.

İstinat duvarı çöktü
Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak sebebiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarının çökmesiyle oluşan su birikintisini Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:36
  • THY Genel Müdürü Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama29 Mayıs 2020 Cuma 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2020 Cuma 09:33
  • Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı29 Mayıs 2020 Cuma 09:31
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı29 Mayıs 2020 Cuma 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2020 Cuma 09:23
  • Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:22
  • Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:22
  • Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:20
  • Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi29 Mayıs 2020 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti