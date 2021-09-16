Başkent’te hareketlilik etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve bir Avrupa komisyonu girişimi olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleriyle, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi hedefleniyor. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş konuşmasında, “Otomobiller tarafından kuşatılan, otomobil odaklı bir kent yerine merkezine insanı koyan insan odaklı bir kent olmayı hedefliyoruz” dedi.

TÜM VATANDAŞLAR ETKİNLİĞE DAVETLİ

Tüm bu aktiviteler sonucunda Ankara'da daha güvenli, daha çevreci, daha temiz, daha sağlıklı ve daha erişilebilir bir ulaşım fikrini oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

“Bu program kentlerde halk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra kentsel hareketliliği artırmak amacıyla micro mobility araçlarının kullanımını ve yürümeyi teşvik etmektedir. Özellikle iklim değişikliği ile yaşanan çevresel felaketlerin önlenmesinde her bir bireyin ulaşım alışkanlıklarını değiştirerek toplu ulaşım araçlarını ve micro mobility araçlarını kullanması önem arz etmektedir. Bu yıl ki etkinliklere küresel olarak 45 ülkeden 2 bin 374, ülkemizden 388 kurum ve kuruluşlar katılım sağlayacaktır. ‘Birlikte yürüyelim’ temasıyla kutlanan 2019 yılı Avrupa Hareketlilik haftası yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla coşku içinde kutladığımız bir hafta oldu. Ancak 2020 yılındaki etkinliklerimizi ise koronavirüs pandemisi gölgesinde maalesef online olarak gerçekleştirdik. Sürdürülebilir ulaşım sağlıklı ve güvenli hareketlilik temasıyla bu yılki Avrupa Hareketlilik haftasında EGO Genel Müdürlüğü olarak biz bir dizi etkinlik planladık. Çocuklara ve kadınlara bisiklet sürüş eğitimleri, otomobilsiz kent etkinlikleri, çocuklar için bisiklet sürüş şenliği, otobüs şoförlerimiz için bisiklet empati eğitimleri, işe bisikletle gidiyorum kampanyası, seminerler, online eğitimler ve söyleşilerle devam edeceğiz. Tüm Ankaralıları bu haftayı birlikte kutlamaya davet ediyorum.”

BÜYÜK ANKARA TURU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Etkinlik kapsamında Aşkaabat Caddesi trafiğe kapatılacak ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un start vereceği büyük Ankara turu gerçekleştirilecek.

Cadde üzerinde ve Anıtpark’ta konserler, DJ performansı, Büyük Ankara turu, VR gözlüklü sürüş simülasyonu, yoga, zumba dansı, spor faaliyetleri ve birçok farkındalık etkinliği de düzenlenecek.

Etkinliğimize katılmak isteyen vatandaşlar ‘Park et, Devam et’ otoparkını gün boyu ücretsiz olarak kullanabilecek.

BİSİKLETLİ ULAŞIMIN RAHAT, ÇEVRECİ VE KONFORLU BİR ULAŞIM ARACI OLDUĞU VURGULANACAK

20 Eylül 2021 Pazartesi günü Bisiklet Kampüsü’nde “Başkentin Keyfini Sür Avrupa Hareketlilik Haftası Özel Yayını” ve bisikletin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin konuşulduğu “Bisiklet ve İnsan Psikolojisi” adlı söyleşiler gerçekleştirilecek.

21-22 Eylül tarihlerinde EGO Otobüs Şoförlerine “Trafikte Bisiklet Empati Eğitimi” vererek bisiklet farkındalığına dikkat çekecek bilgiler paylaşılacak. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü ise “İşe Bisikletle Gidiyorum” sosyal medya kampanyasını düzenlenerek geçen yıl işe bisikletle giden vatandaşların sosyal medyada #İşeBisikletleGidiyorum, #BikeToWork tag’ları ile yapacağı paylaşımları web sitesinde, dijital ekran ve panolarda yayınlanacak.

Başkent’te bisikletli ulaşımın ne kadar rahat, çevreci ve konforlu bir ulaşım aracı olduğu tekrar vurgulanmış olacak.



ETKİNLİK TİYATRO, KONSER VE BİSİKLET SÜRÜŞLERİ İLE DOLU DOLU YAŞANACAK

18 Eylül Cumartesi günü Adnan Ötüken Parkı’ndan başlayıp Anıtpark’ta sonlandırılacak olan “Çocuklar İçin Sürüş Etkinliği” ve yine Anıtpark’ta Hollanda Büyükelçiliğinin düzenlediği Vedat Çiftçi’nin yazıp Sema Çiftçi’nin yönettiği ‘Bir Kocaman Eşek’ adlı tiyatro oyunu sergilenecek. Yerel sanatçıların da sahne alacağı konser ile Başkentliler gönüllerince eğlenecek.

19 Eylül Pazar günü ise her yıl düzenlenen otomobilsiz kent gününü, bu yıl da “Otomobilsiz Pazar” olarak Aşkabat Caddesi’nde (Bahçelievler 7.Cadde)’de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ise şöyle;

-17 Eylül 2021 Cuma günü 14.00-17.30 saatleri arasında, Kadın ve Çocuk Sürüş Eğitimi EGO Bisiklet Kampüsü’nde gerçekleşecek,

-18 Eylül 2021 Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında, Çocuklar için Sürüş Şenliği Adnan Ötüken Parkı’nda başlayacak, Anıtpark’da ise son bulacak.

-19 Eylül 2021 Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında, Otomobilsiz Pazar Aşkaabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde),

-20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 12.30’da Başkent'in Keyfini Sür Avrupa Hareketlilik Haftası Özel Yayını EGO Bisiklet Kampüsü,

-20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Bisiklet ve İnsan Psikolojisi EGO Bisiklet Kampüsü,

-21 Eylül 2021 Salı günü saat 14.00’da EGO Otobüs Şoförlerine "Trafikte Bisiklet Empati Eğitimi" EGO 4. Bölge,

-22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da EGO Otobüs Şoförlerine "Trafikte Bisiklet Empati Eğitimi" EGO 4. Bölge’de düzenlenecek.