Başkentte hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hekimin ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." bilgisini paylaştı.

Öte yandan saldırgan B.N'nin gözaltına alınarak karakola götürüldüğü öğrenildi.

"Ameliyatı başarıyla tamamlandı"

Bakan Koca, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskender'in ameliyatının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet." ifadesini kullandı.