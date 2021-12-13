Başkent’te hava sıcaklıkları eksiyi gördü

Ankara’da soğuk hava etkisini iyice göstermeye başladı. Elmadağ, Etimesgut, Kahramankazan, Çubuk ve Kalecik gibi pek çok ilçede hava sıcaklığı gece eksi 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kombilerin dereceleri yükseltilmeye başlandı. Soğuk hava nedeniyle ev ve arabaların camlarında buzlanmalar oluştu. Sürücüler, araçlarının camlarındaki buzu temizledi.
KIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI
Ankara’da soğuk havaların etkisini iyiden iyeye göstermeye başladığını kaydeden bir vatandaş, “Başkent’te kış kendisini göstermeye başladı. Geceleri hava sıcaklığı eksiyi görüyor. Arabaların ve evlerin camları buzla kaplanıyor.
Sabah kalktığımızda camları temizliyoruz. Araçlarımızı buzdan korumak için camlara battaniye örteceğiz” dedi.
CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Başkent’te buzlanma ve don olayına karşı sürücüler ile çiftçilerin tedbirli olması istendi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara’da bu hafta başından itibaren hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek.
Başkent’te cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.
OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA
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