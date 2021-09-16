Başkentte havuzlar yeniden faaliyette

Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi içerisinde yer alan 1’inci, 2’inci ve 3’üncü etapta bulunan ancak yıllardır arızalı olan ve çalıştırılmayan havuzların bakım, onarım ve yalıtımını elden geçirdi.

Dikmen Vadisi içerisinde bulunan 1’inci, 2’inci ve 3’üncü etapta yer alan ancak uzun süredir arızalı olan, çalıştırılmayan ve yaklaşık 34 bin metrekarelik alanda yer alan havuzlar için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 3 ay içerisinde havuzların bakım, onarım ve yalıtım çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında alan içerisindeki yalıtım problemleri ve su kaçakları tespit edilerek, yaklaşık 34 bin metre su yalıtımı yapıldı. Havuzların tüm su doldurma ve boşaltma hatları yenilenirken, fıskiyelerin bakım ve onarımı da tamamlandı. Çalışmaların ardından yenilenen havuzlar Başkentlilere görsel şölen yaşatırken, önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlandı.

SU TASARRUFUNU ÖNCELEYEN ÇALIŞMALARLA HAVUZLAR YENİDEN DEVREYE SOKULDU

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli mimar Özlem Başoda, şu bilgileri verdi:

“Buradaki havuzlarda çok uzun zamandır su kaçağı sorunu vardı. Bunları önlemek amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarla çok ciddi bir su israfının önüne geçmiş olduk. Havuzlardaki su kotunu düşürdük, su kaçaklarını tespit ederek bunlara müdahalelerde bulunduk. Elektrik aksamını yeniledik. Fıskiye sistemlerini aktif hale getirdik.”

BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT ALDI

Uzun süredir atıl halde olan havuzların tekrar çalıştığını gören vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Esin Karagülmez: “Amatör olarak fotoğraf çekiyorum. Buradaki çalışmaların bittiğini duyunca hemen geldim. Çok beğendim. Çok fazla fotoğraf çektim. Uzun süredir bekliyorduk buranın yapılması. Estetik açıdan inanılmaz olmuş. Harika olmuş.”

-Şenay Erkan: “Valla çok memnunuz. Uzun süredir burası kuruydu ve çok rahatsızız. Çok kirliydi. Şuan Mansur Bey’in sayesinde inanılmaz derecede mutluyuz.”

-Abdullah Yusufoğlu: “Çok güzel olmuş gerçekten çok beğendik. Eski halinden çok daha güzel olmuş. Mansur Başkan’a da çok teşekkür ediyorum.”

-Mayyadah Kareem Majeed: “Geçtiğimiz senelerde yoktu bunlar. Şimdi geldiğimde gördüğüm manzara çok güzeldi. Yapanların eline sağlık.”

-Şahan İkiz: “Su tasarrufu olması çok güzel. Tam yaz ortamı gibi olmuş. Çok beğendim.”