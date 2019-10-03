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Başkent’te her yaştan ve meslek grubundan bahçıvan yetişiyor

Doğayı seven, koruyan ve yeşile sahip çıkan bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve ortak bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak sürdürülen Bahçıvanlık Kursu başladı.
Başkent’te her yaştan ve meslek grubundan bahçıvan yetişiyor

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ve iki dönem halinde gerçekleştirilen Bahçıvanlık Kursu'nun 1. dönem derslerine Başkentliler yoğun katılım gösterdi.

ÜCRETSİZ KURS

30 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 10 gün sürecek ücretsiz kursta uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı ders veriliyor. 
Bahçıvanlık Kursu’nun ilk dersine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, kursiyerlere şu mesajları verdi:
“Başkent hepimizin, bunu sadece belediyemizin güzelleştirmesi ve koruması mümkün değil. Bunu ancak hep beraber yaparsak başarabiliriz. Özellikle çevre konusunda ortak bilinç kazanmamız gerekiyor. Bahçıvanlık ve peyzaj gerçekten en zevkli işlerden biri. Toprakla, yeşille uğraştıkça kimyanızın, moralinizin ve motivasyonunuzun değiştiğini göreceksiniz.” 

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HER YAŞ VE MESLEK GRUBUNDAN BAŞKENTLİLER KATILIYOR

Her yıl düzenlenen Bahçıvanlık Kursuna her yaş ve meslek grubundan Başkentliler katılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü Raci Selçuk, “Kursiyerlerimizin bahçıvanlık kursu açılması konusunda yoğun talepleri oldu. Bu taleplere kayıtsız kalmayarak her yıl nisan ayında açtığımız kursumuzu bu yıl ilk defa sonbaharda açıyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda ilk olarak teorik eğitim alan kursiyerler, edindikleri bilgileri Ankara'nın parklarında ve fidanlıklarında uygulama imkanı da buluyor.

DOĞAYA KARŞI SORUMLULUK BİLİNCİ 

Çevre ve peyzaj çalışmalarına daha bilinçli bir bakış kazandırmayı amaçlayan eğitimlerde; toprak ve bitki bilgisi, fidan üretim teknikleri, baharat bahçesi ve bitkileri, salon bitkileri üretim ve bakım teknikleri, meyve ve sebze yetiştiriciliği ile budama teknikleri gibi birçok konuda bilgi veriliyor.
Şehir hayatının stresinden uzaklaşıp, bahçesini, balkonunu, terasını huzur veren ortamlara dönüştürmek isteyen Başkentlilere, doğru bilgi edinme imkanı sunan Bahçıvanlık Kursuna katılanlardan 46 Yaşındaki Muammer Doruk, “Çiçekleri ve toprağı çok seviyorum. Kendi imkanlarımla üretmenin keyfini yaşamak istiyorum. O yüzden bu kurs beni çok heyecanlandırdı” derken, doğayı, yeşili ve çiçekleri çok sevdiğini belirten 50 yaşındaki kursiyer Şekibe Ülker de, kursun kendisi için yararlı olduğunu şu sözlerle anlatıyor:
“Evimdeki saksılarıma, bahçemdeki ağaçlarıma daha faydalı olmak, bakımını doğru ve bilinçli bir şekilde yapmak istiyorum. Öğrendiklerimi çocuklarıma öğretmek istiyorum. Onların da doğaya karşı sorumluluk hissetmelerini ve korumalarını istiyorum.”
Eğitimini tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikasının verileceği Bahçıvanlık Kursu'nun 2. dönem dersleri ise 14-25 Ekim tarihleri arasında başlayacak.

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