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Başkent’te hibrit eğitim alanında önemli gelişme

Geçtiğimiz hafta Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Birebir TV arasında hibrit eğitim modeline yönelik bir anlaşma imzalandı.  
Başkent’te hibrit eğitim alanında önemli gelişme

Pandeminin etkisiyle dünyanın dijitalleşme hızı artarken, eğitim alanında da dönüşüm hızla yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Başkent’te hibrit eğitim alanında önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Birebir TV Dijital Eğitim Platformu arasında anlaşma imzalandı. İmza töreninde konuşan Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, “Üniversitemizin dijitalleşmesi konusunda yeni bir açılım sağlayacağız” dedi. Birebir TV Dijitali Eğitim Platformu Kurucusu Kerem Salman ise, “Eğitim ve teknolojiyi buluşturan bir alt yapıyla arkadaşlarımızın öğrenme ivmesini hızlandıracak, kolay öğrenmelerini sağlayacağız” dedi. İmza törenine Mütevelli Heyet Başkan Vekili Erol Usta, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sürekli Eğitim Merkezi (YİUSEM) Merkez Müdür Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu da katıldı. 

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DİJİTALLEŞME DE ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAĞIZ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, eğitimde dijitalleşmede önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, “ Üniversitemizin dijitalleşmesi konusunda yeni bir açılım sağlayacağız. Yüksek İhtisas Üniversitesi sağlık temalı bir üniversite. Tıp Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve sağlıkla ilgili yüksekokullarımız var. Şu an 2 bine yakın öğrencimiz var. Önemli işlevlerimizden bir tanesi sağlık eğitiminin çağdaş normlarının üstünde geniş kitlelere sunulmasına olanak sağlamak. Bu nedenle iş birliklerimiz var. Sürekli Eğitim Merkezi’mizin değerli katkılarıyla yeni bir başlangıcı daha gerçekleştiriyoruz. Birebir TV ile sağlığın ve eğitimin her alanında iş birliğini samimiyetle kucaklıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ BİR ARADA 
Birebir TV Kurucusu Kerem Salman ise, eğitim ve teknoloji arasındaki yarışta dijitalleşmenin etkisiyle aranın kapanacağını belirterek, “Pandemiyle birlikte hayatımızın nasıl dijitalleştiği ortada. Artık uzaktan çalışıyoruz, eğitimler online yapılıyor. Dijitali ve teknolojiyi doğru kullandığınızda eğitimle teknoloji arasındaki yarışı yakınlaştırabileceğiz. Baktığınızda matbaanın icadında eğitim öne geçerken sonrasında teknoloji geçmiş. Şimdi ikisini buluşturan bir alt yapıyla arkadaşlarımızın öğrenme ivmesini hızlandıracak, dikkatlerini toplayacak hem hızlı bir şekilde kolay öğrenmelerini hem de kaliteli içeriğe sahip olmalarını sağlayacağız hep beraber” diye konuştu. 
Erkal Erdoğan ///İLKSAYFA

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