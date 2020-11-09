Başkent'te hijyen mesaisi sürüyor

Ankara Zabıtası Nallıhan’da pazarcı esnafına ve vatandaşlara siperlik ve maske dağıtımı yaparken, servis araçlarına da şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına merkez ve çevre ilçelerde hız kesmeden devam ediyor.

İlçe ilçe dolaşarak ulaşım, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret eden ve hiyjen desteği sağlayan Ankara Zabıtası’nın son adreslerinden biri Nallıhan oldu. İlçede bulunan pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara ücretsiz maske ve siperlik dağıtılırken, servis araçlarına da ücretsiz şeffaf kabin yerleştirildi.

PANDEMİ SÜRECİNDE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESNAFIN YANINDA

Toplu taşıma araçlarında hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve taksilerden sonra servis araçlarında da şeffaf kabin uygulamasını sürdürüyor.

Gelen yoğun talep üzerine Nallıhan'da 56 servis aracına şeffaf kabin montajı gerçekleştirilirken, ulaşım esnafına 70 dezenfektan dağıtımı yapıldı. Ankara Zabıtası ekipleri ayrıca ilçede kurulan pazar yerinde toplam 10 bin maske ve 227 siperlik dağıtırken, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da hem pazarcı esnafına hem de alışverişe gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi süreci nedeniyle ilçe esnafının yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Nallıhan ilçesinde servisçi esnafımızın araçlarına şeffaf kabin yerleştirerek dezenfektan desteğinde bulunduk. Pazarcı esnafına ve vatandaşlarımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi. Nallıhan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu ise, “Çocuklarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak için şeffaf kabin uygulamasıyla hijyen desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin hijyen desteği sağlamasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Nallıhan esnafı şöyle konuştu:

-Emre Okyay: “Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a şeffaf kabinler, dezenfektanlar ve maskeler için teşekkür ederim.”

-UğurYılmaz: “Nallıhan'da servis şoförlüğü yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi unutmayıp, pandemi döneminde servisçi arkadaşlarıma büyük destekte bulundu. Bizlere hijyen desteği sağladığı gibi araç içi kabinlerimizi de yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”