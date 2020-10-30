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Başkent'te ilginç olay - Kurala uydu, tepki gördü

Başkent’te bir EGO şoförü koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs kapasitesinin dolduğunu belirterek durakta bekleyen bir vatandaşı araca almadı. Vatandaş duruma sert tepki göstererek önce şoförle sonra yolcularla tartıştı. 
Başkent'te ilginç olay - Kurala uydu, tepki gördü

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Başkent genelinde çok takipçisi bulunan bir sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde EGO otobüs şoförü koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs yolcu kapasitesinin dolduğunu belirterek durakta bekleyen vatandaşlardan birini otobüse almadı. Bu duruma şiddetle tepki gösteren vatandaş şoför ile tartıştı daha sonra videodaki ifadelere göre araca tekme attı. Otobüsteki diğer yolcular ise duruma tepki gösterdi ve sinirli vatandaşı araçtan uzaklaştırdı.

 Yayınlanan görüntülerin ardından Ego Genel Müdürlüğü resmi hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
“Bahse konu 07-226 EGO kod numaralı araç sürücü Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 08.09.2020 tarih ve 2020/71 sayılı Kararı’nda belirtilen sosyal mesafe kuralları gereği otobüs kapasitesinin dolması nedeniyle yolcuyu alamamış ve durakta bekleyen vatandaşın da araca vurmasından dolayı araç içerisinde bulunan yolcular diğer yolcuya tepki göstermiştir. Bilgilerinize sunarız denildi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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