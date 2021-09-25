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Başkentte jandarma ekipleri, çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla 24 zanlıyı yakaladı

Başkentte jandarma ekipleri, son bir haftada, düzensiz göç, tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işledikleri iddiasıyla 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Başkentte jandarma ekipleri, çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla 24 zanlıyı yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 17-19 Eylül'de Bala, Gölbaşı, Akyurt, Etimesgut ve Ayaş ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda 9'u Afganistan, 5'i Pakistan ve biri Bangladeş uyruklu olmak üzere 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlere "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri gerekçesiyle kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere toplam 71 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 21 Eylül'de Elmadağ ilçesinde E.O. ve M.E'nin piyasaya tarihi eser sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.O. ve M.E'nin üzerinde gerçekleştirilen aramada, 56 sikke ve 13 muhtelif obje olmak üzere 69 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el kondu, E.O. ve M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu suçundan 7 şüpheli gözaltına alındı
Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önleme çalışmalarına da devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Eylül'de Altındağ, Güdül, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan 7 kişinin üzerinde ve bulundukları araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 37 gram uyuşturucu madde ve 83 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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