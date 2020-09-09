Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

Başkent Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 36 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 36 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 3 bin 900 paket sigara, 8 bin 382 ilaç, 173 bin makaron, 1511 elektronik eşya, 17 cep telefonu, 979 litre karışımlı akaryakıt, 755 kilogram tütün, 280 puro ve 70 litre içki ele geçirildi.

Bir başka operasyon kapsamında yapılan aramada ise 1 kilo 163 gram esrar bulundu.

Operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.