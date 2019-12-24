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Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan bir araçtan inerek kaçan şüpheli elinde taşıdığı kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile belindeki tabancayı düşürdü.
Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı

Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içinde iki kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Siteler istikametine kaçan otomobili takip eden ekipler Plevne Caddesi yakınlarında bir kişinin araçtan inerek elinde uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını gördü.

Otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, araçtan inen şüpheli ise elinde bulunan kalaşnikof marka tüfeği koşarken düşürdü.

Silahı almak için geri dönen şüpheli polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye yöneldi.

Bu sırada kaçtığı toprak alandaki yokuştan hızla inen şüpheli bu kez de ayağının kayması sonucu belindeki tabancayı düşürdü.

Ayağa kalkarak hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli kısa sürede izini kaybettirdi.

Bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metruk binaların bulunduğu alan çembere alındı.

Eşkali belirlenen şüpheli bir süre sonra bindiği 06 T 2790 plakalı taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bu arada otomobille kaçan diğer şüpheli Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekiplerince durduruldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ele geçirilen silahlar ve durdurulan otomobilde inceleme yaptı.

Otomobil sürücüsü ve taksi şoförünün de gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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