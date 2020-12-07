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Başkent'te karantina mesaisi

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun aradan sonra tekrar uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, ANFA ve ilçe belediyeleri çalışmalarına hız verdi.
Başkent'te karantina mesaisi

Geçtiğimiz hafta sonu Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun aradan sonra Türkiye genelinde tekrar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kalmasından yararlanan belediye ekipleri ise kolları sıvadı karantina mesaisi yaptı. Mazgallar temizlendi, altyapı çalışmaları yapıldı, yol ortasında bulunan refüjlerde bakım ve onarım yapıldı. Candostlar da hafta sonu unutulmadı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri belirli noktalara sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

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BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ KARANTİNADA DURMADI
Cadde ve sokakların boşalmasıyla işlerini daha hızlı yapma imkanı bulan ASKİ ekipleri normal günde trafiğin yoğun olduğu Mamak Samsun Yolu üzerinde mazgal temizleme ve yenileme çalışması yaptı.  Bunun yanı sıra Çankaya Mesnevi Caddesi’nde yağmur sonrası tıkanmaların önüne geçmek için bakım ve onarım çalışması yaptı. Trafik yoğunluğunun en alt seviyeye düşmesiyle ANFA ekipleri de Başkent genelinde çalışma başlattı. Ekipler Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Havaalanı Yolu’nda refüjde bulunan ağaçları budadı, çevre temizliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutmadı. Şehrin 245 farklı noktasında 40 bin sokak hayvanına yaklaşık 28 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. Yine Büyükşehir ekipleri merkez ve çevre ilçeler olmak üzere vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları düzenledi. 

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İLÇE BELEDİYELERİNDEN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
İlçe belediyeleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Keçiören Belediyesi ilçe genelinde temizlik çalışması düzenledi. Sokak, cadde, kaldırım ve bina girişleri ilaçlı suyla hem yıkandı hem dezenfekte edildi. İlçe genelinde 50 kişilik bir ekip 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmaları aralıksız sürdürdü. Temizlik yapan ilçe belediyelerinden biri de Gölbaşı Belediyesi oldu. Belediye ekipleri cadde ve sokakları yıkadı, çöp konteynerlerini ve bulundukları bölgeyi yıkayarak dezenfekte etti. Mamak Belediyesi veteriner hekimler görevlendirerek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının sağlık durumunu kontrol ederek mama ve su ihtiyaçlarını karşıladı. Yine park ve bahçelerde temizlik çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ise ilçede bulunan 65 yaş üstü vatandaşların 17.00’a kadar açık olan marketlerden ihtiyaçlarını gidererek alışveriş desteğinde bulundu. Yine ekipler sokak hayvanları için mama ve su dağıtımında bulundu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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