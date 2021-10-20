Başkent’te Konut Satışları Artıyor

TÜİK verilerine göre konut satışlarında Ankara, 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. Ankara’da bu yıl içerisinde en fazla konut satışı eylül ayında gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında Ankara, 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. Konut satışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fırat Life Style’ın yöneticisi Ahmet Fırat 2021 yılının ocak ayından itibaren Ankara’da en yüksek konut satışının eylül ayında gerçekleştiğine dikkat çekti.

SATIŞ GRAFİĞİ HIZLA YÜKSELİYOR

“Türkiye’nin nüfus yoğunluğu olarak en kalabalık ikinci şehri olan Ankara, konut satışı istatistiklerinde de ikinci sırayı bırakmıyor” ifadelerini kullanan Fırat, “Yılın ikinci yarısından itibaren Ankara, hızla yükselen bir konut satış grafiği yakaladı. Burada şehrin kendine has tarihi dokusu, sahip olduğu sosyal ve kültürel zenginliğin yanı sıra, aldığı önemli yatırımlarla da dünya kenti olma yolunda sürekli gelişim göstermesi öne çıkıyor” dedi. Fırat ayrıca “Bir ülkenin başkenti kendi marka kimliğini de yansıtmalıdır. Bu nedenle markalaşan şehirler hem ekonomik anlamda canlanmakta hem de şehrin yaşam kalitesi artmaktadır” diye konuştu.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA