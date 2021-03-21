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Başkent'te köprüler yenileniyor

Kent genelindeki 13 köprüde derz yenileme çalışması için planlama yapan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi, Yunus Emre Köprüsü ve İbni Sina Köprüsü’nde genleşme derzi tadilatını tamamladı.
Başkent'te köprüler yenileniyor

Kent Estetiği Daire Başkanlığı şimdi de Cengiz Aytmatov Caddesi Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul yolu istikameti üzerinde 19 Mart 2021 tarihi itibarıyla genleşme derzi tadilatı başlattı. 

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28 MART TARİHİNE KADAR FARABİ KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILACAK
Cengiz Aytmatov Caddesi Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul yolu istikameti genleşme derzi tadilatı nedeniyle 28 Mart tarihe kadar tek yönlü trafiğe kapatılacak.

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Yapılacak çalışmaları daha önceden sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlara duyurarak bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte şu 9 köprüde genleşme derzi tadilatına başlayacak: 
-Doğukent Bulvarı İmrahor Köprüsü 
-Söğütözü Milli İrade Köprüsü
-Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü
-Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü
-Ankara Bulvarı Tigem Önü Köprüsü 
-Dışkapı Köprüsü
-İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü
-Kayaş Çevre Yolu Bağlantı Köprüsü
-Mithatpaşa Köprüsü

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