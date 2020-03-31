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Başkentte koronavirüs nedeniyle bahçede nikah dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünce, koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapamayan ancak evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahları, belediyenin bahçesinde kıyılıyor
Başkentte koronavirüs nedeniyle bahçede nikah dönemi

Belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bir yıl önce mart ve nisan ayları için seçtikleri düğün salonlarında nikahlarının kıyılması için randevu alan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düğün yapamayan çiftler, oda nikahıyla dünyaevine girmek için başvuruda bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, başvuruların artması ve salgın nedeniyle kapalı ortamlarda bir arada bulunulmasının neden olacağı risklerin azaltılması amacıyla nikah kıyma işlemini bahçeye taşıdı.

Birbirlerine birer metre mesafeyle attıkları imzayla dünya evine giriyorlar
Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla, Müdürlüğün Gençlik Parkı'ndaki binasının bahçesinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek nikah töreni düzenleniyor.

Gelin ve damadın birer metre mesafede durarak hayatlarını birleştirdikleri törende, aileler çiftlerin sevincine uzaktan ortak olabiliyor.

Çiftlerin evlilik cüzdanlarının ise dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen fotoğraflarda çok az kişi yer alabiliyor.

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