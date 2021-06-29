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Başkent’te kuru peyzaj çalışması 

Büyükşehir Belediyesi, damla sulama yönteminin yanı sıra kent genelinde yaygınlaştırdığı kuru peyzaj çalışmaları ile bir yandan su israfının önüne geçerken bir yandan da kente estetik görünüm sağlıyor.
Başkent’te kuru peyzaj çalışması 

 Su tüketimini azaltarak gelişmiş şehirleşme modelini Başkent’te taşımayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, merkez ve çevre ilçelerde kuru peyzaj çalışmalarını hızlandırdı.
 Renkli dolomit taşlar, ağaç kabukları ve cüruf ile Başkent’i güzelleştiren ANFA ekipleri, daha önceden kurulan sağlıksız şehirleşme ve sulama sistemleri nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçmeyi hedefliyor.

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MODERN ŞEHİR ANLAYIŞINDA ESTETİK VE TASARRUF ÖNCELİK 

  Kuru peyzaj uygulamasıyla estetik görünüm kadar büyük oranda tasarruf da sağlayan ANFA ekipleri; Celal Bayar Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü), Tahar Tepesi (Sabancı ve Ankara Bulvarı Kavşakları), Dikmen ve Öveçler Caddesi orta refüj, Akköprü, Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Ulus çevresi ve Gar Kavşağında da kuru peyzaj çalışmalarını tamamladı.
  Uygulama şekillerinin tasarımını titizlikle seçen ekipler, doğadan ilham alarak çiçekten böceğe, yapraktan kilim motiflerine, geometrik desenlerden gökyüzü sembollerine kadar görsel açıdan zengin ve yaratıcı kuru peyzaj çalışmalarıyla Ankara’ya renk katıyor.

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HEDEF: ÖLÜMLÜ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufu sağlayacak uygulamalara öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını daha bilinçli ve verimli şekilde kullanarak hem doğayı korumaya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.
 Sulama ve bakım çalışmaları sırasında orta refüj ve yollarda yaşanan kazalar nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kuru peyzaj yöntemine ağırlık vererek hem personelin can güvenliğini hem de sürüş güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

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