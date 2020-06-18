Başkent'te maske zorunluluğunun ilk gününden kareler

Ankara’da maskesiz sokağa çıkma yasağının başladığı ilk günde kurallara uymayanların, kentin en işlek noktalarında maskesiz dolaşanların olduğu görüldü.

Ankara Valiliği, Bilim Kurulu'nun önerisiyle açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

MASKE ZORUNLULUĞU DÜN BAŞLADI

Valilik tarafından yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Ankara’da cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın 18 Haziran’dan itibaren zorunlu kılındığı belirtildi. Karara aykırı davrananlar hakkında idari para cezası verileceği kaydedildi.

SALGINLA MÜCADELEDE ÜÇ KURAL: MASKE, MESAFE, TEMİZLİK

Vali Vasip Şahin, konuyla ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " 18.6.2020 ’den itibaren ilimizde maske takmak zorunlu. Yeni normalimizin üç altın şifresi: maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen" ifadesini kullandı.

DENETİMLER BAŞLADI

Kontrollü normalleşme sürecinde Başkent’teki vaka sayılarının artması nedeniyle sosyal mesafe ve maske denetimi yapılmaya başlandı. Bu kapsamda park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları vb. kümelenme noktaları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market ve pazar yerleri; AVM’ler başta olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe, maske kullanımı dahil olmak üzere uyulması gerekli kurallar yönünden emniyet, ilçe tarım ile ilçe sağlık denetim ekibi sahada denetim yaptı. Bu süreçte denetim faaliyetlerinin rutin olarak aksatılmadan sürdürüleceği açıklandı.

“PES” DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Ankara’da maskesiz sokağa çıkma yasağının başladığı ilk günde kurallara uymayanların, kentin en işlek noktalarında maskesiz dolaşanların olduğu görüldü.

Başkent’in en işlek noktalarından biri olan Ulus Hali ve çevresinde kimi vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını deldiği objektiflerimize yansıdı. Valilikçe getirilen maske zorunluluğuna rağmen bazı vatandaşların bu kurala uymaması “pes” dedirtti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-