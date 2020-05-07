  • BIST 99.060
  • Altın 393,761
  • Dolar 7,2305
  • Euro 7,8022
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 17 °C
SON DAKİKAMaske satışında tavan fiyat belli oldu
»

Başkentte mezarlıklar ziyarete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 8 Nisan'da ziyarete kapatılan mezarlıkları kontrollü olarak ziyarete açtı.
Başkentte mezarlıklar ziyarete açıldı

 Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun da kararıyla ek önlemler alınarak yeniden ziyarete açılan mezarlıklarda, ateşleri ölçülen vatandaşlar belirli kapılardan içeri alınmaya başlandı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan koronavirüs definlerinin Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda yapıldığını belirterek bu mezarlığa bir morg ünitesi ve gasilhane tahsisinde bulunduklarını ifade etti. Sosyal mesafe kuralı dahil topluluk oluşturmamaya yönelik önlemlerin arife günü ile Ramazan Bayramı boyunca devam edeceğini vurgulayan Bozan, şunları kaydetti:

"Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu yıl da emniyet güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, EGO araçlarımız ve ASKİ ekiplerimiz alanda hazır olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti07 Mayıs 2020 Perşembe 11:46
  • Gürcü gençlerin Türkçeye ilgisi salgın günlerinde bile azalmadı07 Mayıs 2020 Perşembe 11:44
  • Türkiye'den Irak'ta kurulan Kazimi hükümetine destek07 Mayıs 2020 Perşembe 11:44
  • Koronavirüs ile yerli üretimin önemi ortaya çıktı07 Mayıs 2020 Perşembe 11:43
  • Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter düştü07 Mayıs 2020 Perşembe 11:39
  • Türkiye'den Irak'ta kurulan Kazimi hükümetine destek07 Mayıs 2020 Perşembe 11:34
  • Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki07 Mayıs 2020 Perşembe 11:26
  • Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecekler07 Mayıs 2020 Perşembe 11:22
  • Anneler Günü esnafa 'can suyu' olacak07 Mayıs 2020 Perşembe 11:20
  • TÜİK'te yeni dönem07 Mayıs 2020 Perşembe 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti