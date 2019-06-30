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Başkentte öğrencilerin buluştuğu nokta: Milli Kütüphane

İçerisinde barındırdığı binlerce eser ve büyük okuma salonlarıyla Milli Kütüphane, Başkent’li öğrencilerin vazgeçilmezi konumunda. Öğrenciler yaz kış burada ders çalışıp araştırma yapabiliyor. 
Başkentte öğrencilerin buluştuğu nokta: Milli Kütüphane

Günümüzden 71 yıl önce 1948 yılında kullanıma açılan Milli Kütüphane, içerisinde barındırdığı sayısız eser ve önemli bilgi belgelerle adeta Türkiye’nin bir kültürel hafızası konumunda yer alıyor. 1983 yılında günümüzde bulunduğu Bahçelievler’deki binasına taşınan kütüphane, kurulduğu günden bu yana milyonlarca öğretim görevlisi ve öğrenciye ev sahipliği yaptı. Bu günlerde yaz tatilinden kaynaklı sakinlik yaşayan kütüphane, üniversitelerin yaz okullarının başlamasıyla tekrar yoğunluk yaşamaya hazırlanıyor. 

KİMLER ÜYE OLABİLİYOR? 

Milli Kütüphane’yi üniversite öğrenci ve mezunları, yüksek lisans öğrenci ve mezunları, akademik araştırma yapan ve akademisyenler kullanabiliyor. Kütüphaneye girebilmek için üye olunması gerekiyor. Üyelik işlemleri binaya girdiğiniz andan itibaren yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Kimlik ve mezuniyet bilgileriniz gerekiyor. Onun dışında fotoğraf çekimi ve kayıt işlemleri idari personel tarafından yapılıyor. Bu kayıt işleminin ücreti 3,5 lira. Üye olmak istemezseniz günü birlik giriş çıkış yapabiliyorsunuz. 

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OKUMA SALONLARI SÜREKLİ DOLU

Başkent’in her yerinden buraya gelen üniversite öğrencileri ve akademisyenler, okuma salonlarını dolduruyor. Üyelik kartlarıyla seçtikleri salon ve koltuk numaralarını alan öğrenciler bu düzene göre yerleşiyor. Ancak bu salonların da belirli kuralları var. Telefonun sessizde olması, yüksek sesle konuşulmaması gibi. Bir de mola saatleri öğrencilere önceden belirtiliyor ve bankomatlardan giriş çıkışları kontrol ediliyor. Buna göre öğrenciler, 1 saatte yarım saat mola hakkına sahip. Bunun dışında sürekli giriş çıkış yapılamıyor. Öğlenleri 1 saat yemek molası cuma günleri bu süre 2 saat. Bu sürelerin dışında belirtilen saatlerde giriş çıkış yapamıyorsunuz. 

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ÖĞRENCİLER MEMNUN

Gazetemize konuşan öğrenciler, 24 saat açık olan salonların kendilerine büyük imkân sağladığını belirterek, “Ben yurtta kalıyorum orada ders çalışmam zor oluyor. Burada sakin, sessiz bir ders çalışma ortamı var. Ayrıca aynı bölümü okuyan arkadaşlarımız da var, onlarla birlikte fikir alışverişinde de bulunuyoruz. 24 saat açık olması büyük bir avantaj. Ayrıca okuma salonlarımızın şartları da gayet iyi. Gerektiğinde ışık, bilgisayar gibi ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Güzel bir ortamı var. Birçok dersimi bura sayesinde geçtim. Biyoloji son sınıf öğrencisiyim, inşallah seneye bitireceğim” dedi. 

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ESERLERE BAKMAK İÇİN HAFTA İÇİ MESAİ SAATLERİ GEREKİYOR

Milli Kütüphane’de bulunan eserlere ulaşmak için mesai saatleri içerisinde gelinmesi gerekiyor. Gelenler kimlik bilgilerini belirttikten sonra eserin adını belirterek beklemeye başlıyor. Bina içerisinde yetkililerin dışında girilmesi yasak olan bölümden kütüphane personeli bu eseri teslim ediyor. Ancak eser, alan kişide bina içerisinde 24 saat durabilir ve yalnızca yüzde 20’si kopyalanabilirken bina dışına çıkarma kesinlikle mümkün olmuyor.

20190628_160823.jpg  Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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