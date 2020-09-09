Başkent'te önlemler arttı

Büyükşehir Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı önlemlerini sıklaştırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse de halk sağlığı adına salgın tedbirlerini Başkent’te eksiksiz uygulayarak birçok belediyeye örnek olan Büyükşehir, Başkent'te ücretsiz dezenfektan dağıtımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara’da vakaların artması nedeniyle AVM denetimlerini artırdı.

ANKARA ZABITASI AVM’LER DE DENETİMİ ARTIRDI

Ankara Zabıtası, AVM'ler de hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere yayımlanan genelgeler doğrultusunda iş yerlerini denetlemenin yanı sıra Belediye doktorları ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla birlikte vatandaşları bilgilendiriyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında toplum sağlığını önceleyen çalışmalara gece gündüz çalışarak devam ettiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, denetimlerin artarak devam ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Denetimlerimizi uzun zamandır sıklaştırarak yapıyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimizi artırdık. Belediyemizin doktorları ve iş sağlığı güvenliği uzmanları da yaptığımız denetimlerimizde bize eşlik ediyor. Ziyaret ettiğimiz işletmelerde hem işletmecilere hem vatandaşlara bazı bilimsel ve teknik veriler aktarıyorlar. Genel olarak işletmeler öngörülen düzenlemelere uyuyorlar. Yer yapışkanları, içerideki düzenlemeler büyük ölçüde yerine getirilmiş. Biz denetimlerde açık arayıp ceza kesmeyi hiçbir zaman benimsemedik. Bunun sonuçlarını da esnafta görüyoruz. Söylediklerimize dikkat edip uyuyorlar. Bu çalışmamızdan da çok olumlu tepkiler aldık. Bunu yaygınlaştıracağız sadece zabıta denetimi değil onların ayağına bilgiyi getirmek, uzmanlığı getirmek buradaki amacımız. Şuandaki olumsuz tablonun bir kararsızlığa sebebiyet vermemesini vatandaşlarımıza öneriyorum. Başkanımızın sürecin başından beri söylediği gibi birlikte başaracağız.”

UZMANLARLA DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını vakalarının Ankara’da artmasına karşı aldığı tedbirleri artırarak zabıta denetimlerinde Başkentlilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda doktor ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarıyla birlikte uyarılarda bulunurken içerisinde maske ve dezenfektan bulunan hijyen kitleri de dağıtıldı.

Zabıta Daire Başkanı ile birlikte vatandaşları bilinçlendirmek için uyarılarda bulunduğunu belirten Doktor Özlem Süreyya Akın “Başkanımız Mansur Yavaş’ın önderliğinde vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğinin bilgisini veriyoruz. Sadece sağlıkçılar değil vatandaşların da kurallara uyarak bizlere yardımcı olması gerekiyor. Bizler bu işi hep beraber başaracağız. Hep birlikte kurallara uyar ve dikkat edersek biz bu virüsten kurtulacağız.” diye konuşurken İş Güvenliği Uzmanı Olcay Güler ise“AVM esnafı ve burayı gelen misafirler ile Pandemi süreci hakkında bilgilendirmeler de bulunduk. Kendilerine hijyen kiti hediye ederek çalışmalarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardık” dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAŞKENTLİLERE DEZENFEKTAN DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara hijyen desteğini sürdürüyor. Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda dağıtımı gerçekleştirilen 5 litrelik dezenfektanlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Pandemi sürecinin başından itibaren Ankara'da yoğun bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını arttırarak devam ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan şu bilgileri verdi:

" Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği en önemli dezenfektanlardan birisi olan sodyum hipokloriti ASKİ tesislerimizde kendi olanaklarımızla üretiyoruz. Son zamanlarda Ankara'da Covid-19 vakalarının artması nedeniyle üretimimizi arttırarak, halkımıza ücretsiz dağıtmaya başladık. Saat 08.00-16.00 arasında vatandaşlarımız Kurtuluş Parkı’nda bulunan Hayvan Sağlığı Merkezimizden temin edebilirler."

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Başkan Yavaş’ın kendilerine yönelik desteğinden dolayı teşekkür eden AVM çalışanları denetimlerle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Ahmet Kaya: “Büyükşehir Belediyesinin pandemiyle mücadelesini çok yararlı buluyorum. İş güvenliği ve sağlığı eğitmeni ve doktoru karşımızda görünce çok şaşırdık ve bizi bilgilendirmeleri sayesinde bilmediklerimizi öğrendik. Çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok çalışıyorlar ve desteklerini her zaman hissediyoruz. Unuttuğumuz konular oluyor bize hatırlatıyorlar.”

-Hüseyin Demir: “Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin profesyonel ekiple gelip hem bilgilendirici bilgiler vermeleri hem de denetim yapmaları bizi önemsediklerini gösteriyor. Bu çalışmalar herkes için çok yararlı teşekkür ediyorum.”

-Şenay Benle: “Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi çok başarılı çalışıyor. Teşekkür ederiz. Bizler AVM çalışanları olarak kendimizi ve müşterilerimizi elimizden geldiğince koruyoruz. Büyükşehir Belediyesinin de bizler için çalıştığımı görmek bizleri mutlu ediyor.”

-Burcu Akyar: “Zabıta denetiminin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile doktor hanımın gelip bizleri bilgilendirmesinden çok memnun oldum. AVM gibi yoğunluğun yaşandığı bir yerde çalışıyoruz bu tarz yerlerde böyle uyarıların ve denetimlerin yapılması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz.”

-Hüseyin Kocabaş: “Büyükşehir Belediyesine ve başkanımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz bilgilendirici ve denetleyici çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyorum.”

-Faruk Vatan: “AVM’de gerekli tedbirler alınmış olsa da Belediye ekiplerinin belli aralıklarla gelip denetliyor olması ve bizlerin sağlığını düşünüyor olmaları bizleri çok mutlu ediyor, çok teşekkür ediyoruz.”

-Halil Kılıç: “Belediye ekiplerinin pandemi sürecindeki çalışmalarını başarılı buluyorum çünkü bu tarz uygulamalar insanların bilinçlenmesini sağlayacaktır. Çok teşekkür ederiz.”

Dezenfektan desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle paylaştı:

-Erkan Dalarslan: "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kayda değer bir mücadele veriyor. Bu süreçte dezenfektan kullanımı da gerek evlerimizde gerek iş yerlerimizde çok önemli. Bir işyeri sahibi olarak pandemi sürecinin başından beri Büyükşehir Belediyesinin büyük yardımını görüyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

-Aykut Yalçınkaya: " Pandemi sürecinde büyük önem taşıyan ve pahalı bir ürün olan dezenfektanların Belediyemiz tarafından ücretsiz dağıtılmasını çok olumlu buluyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum."

- Ömer Ogün: "Ben kanser hastasıyım ve tek başına yaşıyorum. Pandemi başladığında Büyükşehir'den telefonla arandım. Bir ihtiyacımın olup olmadığı soruldu. Mansur Başkanıma çok teşekkür ediyorum."

-Fahri Cömert: "Bu hassas dönemde bizlere vermiş olduğu destek için Belediyemize teşekkür ediyorum. Biz kendi tedbirlerimizi gücümüz yettiğince alıyoruz. Gücümüzün yetmediği yerde de sağ olsun Büyükşehir Belediyesi destek oluyor. Belediye Başkanımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum."