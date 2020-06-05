  • BIST 110.392
  • Altın 366,695
  • Dolar 6,7713
  • Euro 7,6590
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
» »

Başkentte ortalık bir anda karıştı!

Başkentte ortalık bir anda karıştı!
Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek, tehdit etti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. 06 D 0385 plakalı lüks otomobilin sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Küfür ve hakarette bulunduğu ileri sürülen kadın sürücünün, "Bana 'senin gibileri çok gördük' diyor, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulunması, cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Başkentte ortalık bir anda karıştı!
Başkentte ortalık bir anda karıştı!
Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu birliğimiz, dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu birliğimiz, dayanışmamız dünyayı ülkemize hayran bırakacak
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında
Alibeyköy'de dairede yangın, üst kattakiler mahsur kaldı
Alibeyköy'de dairede yangın, üst kattakiler mahsur kaldı
Milli uydu İmece'nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor
Milli uydu İmece'nin son montajı yapıldı, testleri başlıyor
Son Eklenen Videolar
Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Arat salgın hasarının büyüklüğüne dikkati çekti
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Arat salgın hasarının büyüklüğüne dikkati çekti
Hidayet Türkoğlu': Lee asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk
Hidayet Türkoğlu': Lee asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk
Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım
Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım
Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı
Şiddet uyguladığı için şikayetçi olan kardeşinin iş yerine tüfekle ateş açtı
ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor
ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti